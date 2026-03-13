Κατζ: Θα καταστρέψουμε όλες τις υποδομές του Λιβάνου που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ, είμαστε ακόμα στην αρχή
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, απείλησε να καταστρέψει την εθνική υποδομή του Λιβάνου που χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ.

Οι δηλώσεις που έκανε, ακολουθούν την επίθεση που πραγματοποίησε ο Ισραηλινός Στρατός το πρωί σε μια γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι, αναφέροντας ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε τη γέφυρα για να μεταφέρει αξιωματούχους από τον βορρά προς τον νότο του Λιβάνου.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή, και η λιβανέζικη κυβέρνηση και το κράτος του Λιβάνου θα πληρώσουν αυξανόμενο τίμημα μέσω της καταστροφής της εθνικής υποδομής του Λιβάνου που χρησιμοποιείται από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Κατζ κατά την αξιολόγηση που είχε με τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και τους κορυφαίους αξιωματικούς του στρατού.

«Η λιβανέζικη κυβέρνηση, η οποία παραπλάνησε και δεν εκπλήρωσε τη δέσμευσή της να αποστρατιωτικοποιήσει τη Χεζμπολάχ, θα πληρώσει αυξανόμενο τίμημα μέσω καταστροφής υποδομών και απώλειας εδάφους, μέχρι να εκπληρωθεί η κεντρική δέσμευση για αποστρατιωτικοποίηση της Χεζμπολάχ», πρόσθεσε ο Κατς.
