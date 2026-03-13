Κατζ: Θα καταστρέψουμε όλες τις υποδομές του Λιβάνου που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ, είμαστε ακόμα στην αρχή
Κατζ: Θα καταστρέψουμε όλες τις υποδομές του Λιβάνου που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ, είμαστε ακόμα στην αρχή
«Η λιβανέζικη κυβέρνηση παραπλάνησε και δεν εκπλήρωσε τη δέσμευσή της να αποστρατιωτικοποιήσει τη Χεζμπολάχ», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, απείλησε να καταστρέψει την εθνική υποδομή του Λιβάνου που χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ.
Οι δηλώσεις που έκανε, ακολουθούν την επίθεση που πραγματοποίησε ο Ισραηλινός Στρατός το πρωί σε μια γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι, αναφέροντας ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε τη γέφυρα για να μεταφέρει αξιωματούχους από τον βορρά προς τον νότο του Λιβάνου.
«Αυτό είναι μόνο η αρχή, και η λιβανέζικη κυβέρνηση και το κράτος του Λιβάνου θα πληρώσουν αυξανόμενο τίμημα μέσω της καταστροφής της εθνικής υποδομής του Λιβάνου που χρησιμοποιείται από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Κατζ κατά την αξιολόγηση που είχε με τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και τους κορυφαίους αξιωματικούς του στρατού.
Οι δηλώσεις που έκανε, ακολουθούν την επίθεση που πραγματοποίησε ο Ισραηλινός Στρατός το πρωί σε μια γέφυρα στον ποταμό Λιτάνι, αναφέροντας ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε τη γέφυρα για να μεταφέρει αξιωματούχους από τον βορρά προς τον νότο του Λιβάνου.
«Αυτό είναι μόνο η αρχή, και η λιβανέζικη κυβέρνηση και το κράτος του Λιβάνου θα πληρώσουν αυξανόμενο τίμημα μέσω της καταστροφής της εθνικής υποδομής του Λιβάνου που χρησιμοποιείται από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Κατζ κατά την αξιολόγηση που είχε με τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και τους κορυφαίους αξιωματικούς του στρατού.
«Η λιβανέζικη κυβέρνηση, η οποία παραπλάνησε και δεν εκπλήρωσε τη δέσμευσή της να αποστρατιωτικοποιήσει τη Χεζμπολάχ, θα πληρώσει αυξανόμενο τίμημα μέσω καταστροφής υποδομών και απώλειας εδάφους, μέχρι να εκπληρωθεί η κεντρική δέσμευση για αποστρατιωτικοποίηση της Χεζμπολάχ», πρόσθεσε ο Κατς.
🔴 Israël Katz : "le Liban paiera par des dommages aux infrastructures et la perte de territoire jusqu'au désarmement du Hezbollah"— i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) March 13, 2026
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé d’intensifier les frappes contre des infrastructures nationales libanaises utilisées par… pic.twitter.com/2R2s91iFAX
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
