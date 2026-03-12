Ταξιδιάρα αλεπού μπήκε κρυφά σε πλοίο στην Αγγλία και έφτασε στη Νέα Υόρκη

Παρά την πολυήμερη δοκιμασία, φαίνεται να είναι καλά στην υγεία της - Μόλις κριθεί υγιής, το προσωπικό θα της βρει κατάλληλο περιβάλλον για να ζει.