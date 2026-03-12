Ταξιδιάρα αλεπού μπήκε κρυφά σε πλοίο στην Αγγλία και έφτασε στη Νέα Υόρκη
Σαουθάμπτον Αλεπού Νέα Υόρκη

Ταξιδιάρα αλεπού μπήκε κρυφά σε πλοίο στην Αγγλία και έφτασε στη Νέα Υόρκη

Παρά την πολυήμερη δοκιμασία, φαίνεται να είναι καλά στην υγεία της - Μόλις κριθεί υγιής, το προσωπικό θα της βρει κατάλληλο περιβάλλον για να ζει.

Ταξιδιάρα αλεπού μπήκε κρυφά σε πλοίο στην Αγγλία και έφτασε στη Νέα Υόρκη
Το ταξίδι της ζωής της έκανε μια αλεπού που τρύπωσε σε λιμάνι στη Βρετανία και διέσχισε όλο τον Ατλαντικό ωκεανό για να βρεθεί στη Νέα Υόρκη.

Σήμερα είναι στον ζωολογικό κήπο του Μπρονξ στη Νέα Υόρκη και τη φροντίζει το προσωπικό.

Είναι ένα αρσενικό ζώο, περίπου δύο ετών και βάρους πέντε κιλών, αναφέρει το BBC.

Δεν είναι γνωστό πώς κατάφερε να μπει στο πλοίο που ήταν δεμένο στο λιμάνι του Σαουθάμπτον. Κατάφερε όμως να κρυφτεί τόσο καλά ώστε την ανακάλυψαν οι τελωνιακοί μόλις έφτασε στη Νέα Υόρκη που την παρέδωσαν στον ζωολογικό κήπο στις 19 Φεβρουαρίου.

Φαίνεται να είναι καλά στην υγεία της, αλλά όταν περάσει εξετάσεις και κριθεί ότι είναι υγιής, το προσωπικό θα της βρει κατάλληλο περιβάλλον για να ζει.

Εκπρόσωπος του λιμένα του Σαουθάμπτον είπε με χιούμορ ότι η αλεπού την επόμενη φορά θα πρέπει να διαλέξει το κρουαζιερόπλοιο Queen Mary 2 που και αυτό δένει στον λιμένα και κάνει τακτικά το δρομολόγιο για τις ΗΠΑ.


