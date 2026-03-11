Τρεις αγνοούμενοι από πλοίο που χτύπησαν οι Φρουροί της Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ, συγκλονιστικές εικόνες

Άλλοι 20 ναύτες του διασώθηκαν - Τρεις επιθέσεις μέσα σε λίγες ώρες προκάλεσαν περιορισμένες υλικές ζημιές - Ελάχιστα πλοία διασχίζουν πλέον τα στενά





Το φορτηγό πλοίο με σημαία της Ταϊλάνδης δέχτηκε επίθεση σήμερα Τετάρτη ενώ έπλεε κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Είχε αναχωρήσει το πρωί από το λιμάνι Χαλίφα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.







Τα υπόλοιπα 20 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και έφτασαν στην ακτή του Ομάν.



Οι Φρουροί της Επανάστασης, στο Ιράν, παραδέχτηκαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση σε δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων και το πλοίο «Mayuree Naree» με σημαία της Ταϊλάνδης.











Σε μια ανάρτηση έγραψε: «Ξεκουράσου τώρα. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστείς. Ελπίζω όλοι οι άλλοι να είναι ασφαλείς», αναφερόμενος στο πλοίο.

Σε άλλο σχόλιό του γράφει: «Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να σας φέρω σπίτι. Δεν είπαν ότι δεν θα χτυπούσαν τα πλοία της Ταϊλάνδης;»



Τα τρία πλοία που χτυπήθηκαν Σύμφωνα με πληροφορίες της EOS Risk Group, tο bulk carrier Mayuree Naree, με σημαία Ταϊλάνδης, δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο.



Το ιαπωνικό containership One Majesty υπέστη μερική ζημιά στο κύτος του κατά τη διάρκεια επίθεσης κοντά στο Ras Al Khaima, παραμένοντας όμως ναυτικά ικανό να συνεχίσει το ταξίδι του.



Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης στο τρίτο πλοίο, που ήταν κοντά στο Abu Musa, είναι υπό διερεύνηση για τις.



Σύμφωνα με αναλύσεις δεδομένων AIS, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες καταγράφηκαν 15 πλοία που διέσχισαν τη ζώνη, εκ των οποίων 5 φαίνεται να έδωσαν ψευδή στοιχεία, αφήνοντας 10 πραγματικά πλοία. Από αυτά, τέσσερα συνδέονται με κινέζους ιδιοκτήτες ή πλήρωμα. Τέσσερα πλοία είχαν διαδρομές από ή προς το Ιράν, ενώ ένα πλοίο LPG VLGC υπό κυρώσεις βρισκόταν σε SOH και ένα ακόμα δεν είχε διαθέσιμες πληροφορίες IMO.