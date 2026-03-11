Ο Μάντελσον ζητούσε αποζημίωση 547.000 λιρών μετά την αποπομπή του από πρέσβης στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με την επιστολή, ο Στάρμερ εξέφρασε την ανησυχία του ότι «οι απαντήσεις που έδωσε ο Μάντελσον στον μόνιμο υφυπουργό του Foreign, Commonwealth and Development Office,, σχετικά με τα ηλεκτρονικά μηνύματα, δεν του παρείχαν τη βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω αποκαλύψεις».Η επιστολή διευκρινίζει ότι ο Στάρμερ αναφερόταν σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε στείλει ο Μάντελσον στον Έπσταϊν και τα οποία δημοσιοποίησε το πρακτορείο. Τα μηνύματα είχαν σταλεί μετά την παραδοχή ενοχής του χρηματιστή τον Ιούνιο του 2008 για την προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία.«Τα emails αποκάλυπταν ένα βάθος και μια έκταση της σχέσης με τον Έπσταϊν, για τα οποία ο ίδιος (ο Στάρμερ) δεν είχε προηγουμένως γνώση όταν αποφάσισε να διορίσει τον Μάντελσον», αναφέρεται στην επιστολή.«Με βάση αυτά τα στοιχεία, πρότεινε να ζητηθεί από τον Μάντελσον να παραιτηθεί». Ο πρωθυπουργός συμφώνησε τελικά να τον αποσύρει από τη θέση.«Ο πρωθυπουργός ήταν σαφής ως προς την έντονη ανησυχία του για τα θύματα του Έπσταϊν», σημειώνεται στην επιστολή.