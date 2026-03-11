Εργαλείο επιτήρησης της ρητορικής μίσους στα social media εγκαινιάζει η Ισπανία
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Social Media Πέδρο Σάντσεθ

Εργαλείο επιτήρησης της ρητορικής μίσους στα social media εγκαινιάζει η Ισπανία

Τον περασμένο μήνα η χώρα ανακοίνωσε ένα ευρύτερο σχέδιο ρύθμισης των social media, περιλαμβανομένων της απαγόρευσης της χρήσης τους από νεότερους εφήβους

Εργαλείο επιτήρησης της ρητορικής μίσους στα social media εγκαινιάζει η Ισπανία
8 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ισπανία θα εγκαινιάσει ένα εργαλείο επιτήρησης της ρητορικής μίσους στις ψηφιακές πλατφόρμες στο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής της να αυξήσει την επιτήρηση στις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Τον περασμένο μήνα η χώρα ανακοίνωσε ένα ευρύτερο σχέδιο ρύθμισης των social media, περιλαμβανομένων της απαγόρευσης της χρήσης τους από νεότερους εφήβους και μέτρων λογοδοσίας των στελεχών τους για τυχόν παράνομο περιεχόμενο ή για ρητορική μίσους που αναρτάται στις υπηρεσίες τους.

Το νέο εργαλείο το οποίο θα αποκαλείται HODIO--ένα ακρωνύμιο στα ισπανικά για το "Αποτύπωμα Μίσους και Πόλωσης"--θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρακολουθεί συστηματικά την παρουσία, τη διάδοση και τον αντίκτυπο της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, είπε ο Σάντσεθ.

Η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο προκαλεί έντονη πόλωση στην ισπανική κοινωνία, είπε ο πρωθυπουργός, και είναι σημαντικό να αρχίσουμε να μιλάμε για το "αποτύπωμα μίσους" με τον ίδιο τρόπο που η κοινωνία συζητά για το αποτύπωμα άνθρακα.

"Θέλουμε να αρχίσουμε να μιλάμε για τον αντίκτυπο του μίσους. Όταν κάτι είναι μετρήσιμο, παύει να είναι αόρατο", σχολίασε.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του εργαλείου θα γνωστοποιηθούν ώστε οι πολίτες να μπορούν να βλέπουν "ποιος μπλοκάρει αυτό το περιεχόμενο, ποιος κάνει τα στραβά μάτια και ποιος επωφελείται από αυτό", κατέληξε ο Σάντσεθ.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης