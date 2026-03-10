Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Bloomberg: Τα ΗΑΕ κλείνουν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της περιοχής μετά από επίθεση drone
Το διυλιστήριο στο Ρουάις μπορεί να επεξεργάζεται 922.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα
Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην περιοχή Ρουάις, ανέστειλε τη λειτουργία του μετά από επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
Η Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), προχώρησε σε αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.
Η επίθεση με drone και η επακόλουθη διακοπή λειτουργίας εντάσσονται σε μια σειρά περιστατικών που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας διαταραχές σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο.
Την προηγούμενη εβδομάδα, η Σαουδική Αραβία προχώρησε στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της μετά από παρόμοια επίθεση με drone, ενώ το Κατάρ ανέστειλε τη λειτουργία της μεγαλύτερης εγκατάστασης εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο έπειτα από αντίστοιχα πλήγματα.
Η ADNOC δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.
A fire broke out at a facility inside the Al-Ruways Industrial Complex in Abu Dhabi after it was targeted by a drone, according to the Abu Dhabi Media Office.— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) March 10, 2026
LIVE UPDATES: https://t.co/1WC186rp0g pic.twitter.com/m2FlFppcCj
Abu Dhabi authorities are responding to a fire that broke out at a facility in the Ruwais Industrial Complex, caused by a drone attack. No injuries have been reported at this time.— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 10, 2026
The public is reminded to obtain information from official sources only and to avoid spreading…
