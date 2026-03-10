Bloomberg: Τα ΗΑΕ κλείνουν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της περιοχής μετά από επίθεση drone
ΚΟΣΜΟΣ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διυλιστήριο

Bloomberg: Τα ΗΑΕ κλείνουν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της περιοχής μετά από επίθεση drone

Το διυλιστήριο στο Ρουάις μπορεί να επεξεργάζεται 922.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα

Bloomberg: Τα ΗΑΕ κλείνουν το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της περιοχής μετά από επίθεση drone
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην περιοχή Ρουάις, ανέστειλε τη λειτουργία του μετά από επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), προχώρησε σε αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

Το διυλιστήριο στο Ρουάις μπορεί να επεξεργάζεται 922.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.

Η επίθεση με drone και η επακόλουθη διακοπή λειτουργίας εντάσσονται σε μια σειρά περιστατικών που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας διαταραχές σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Σαουδική Αραβία προχώρησε στο κλείσιμο του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της μετά από παρόμοια επίθεση με drone, ενώ το Κατάρ ανέστειλε τη λειτουργία της μεγαλύτερης εγκατάστασης εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο έπειτα από αντίστοιχα πλήγματα.

Η ADNOC δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.

3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης