Παραίτηση «βόμβα» του προέδρου του Πανεπιστημίου του Οχάιο μετά από χορηγία σε Ελληνίδα podcaster που είχε στενή σχέση

Ο 66χρονος Τεντ Κάρτερ παραδέχθηκε ότι έδωσε «ανάρμοστη πρόσβαση» στη διοίκηση του πανεπιστημίου σε γυναίκα που ζητούσε βοήθεια για την επιχείρησή της - Ο παντρεμένος άνδρας εμφανιζόταν συχνά στο στο podcast για βετεράνους που παρουσίαζε η Χρυσάνθη Βλάχος