Ο πόλεμος έχει σχεδόν τελειώσει, λέει τώρα ο Τραμπ και απειλεί ξανά το Ιράν
Είμαστε πολύ πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος ενώ δηλώνει ότι σκέφτεται να καταλάβει τα Στενά του Ορμούζ
Αλλαγή στάσης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που ενώ άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τραβήξουν οι μάχες σε μάκρος, τώρα δηλώνει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν είναι «πολύ πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».
Σε τηλεφωνικές δηλώσεις του στο CBS News τη Δευτέρα από το κλαμπ του για γκολφ στη Φλόριντα, είπε ότι πιστεύει πως ο πόλεμος «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί», είπε και εξήγησε ότι «δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία. Οι πύραυλοί τους έχουν καταστραφεί. Τα drones τους ανατινάζονται παντού, ακόμη και στις εγκαταστάσεις όπου κατασκευάζονται».
Τονίζει ακόμη ότι «δεν τους έχει μείνει τίποτα από στρατιωτικής άποψης».
Σχετικά με τον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που αντικαθιστά τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Δεν έχω κανένα μήνυμα για αυτόν. Κανένα, απολύτως», ενώ πρόσθεσε ότι έχει κάποιον άλλο στο μυαλό του για να ηγηθεί της χώρας.
Σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ «μπορούν να κάνουν πολλά» για το στενό και απείλησε το Ιράν αν εμποδίσει τη ναυσιπλοΐα. «Έριξαν όσα πυρομαχικά είχαν και δεν είχαν και καλύτερα να μην δοκιμάσουν τίποτα "χαριτωμένο", αλλιώς θα είναι το τέλος αυτής της χώρας... Αν κάνουν κάτι κακό, θα είναι το τέλος του Ιράν και δεν θα ξανακούσετε ποτέ το όνομά του».
Ο πρόεδρος Τραμπ είπε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον ανοιχτα και ισχυρίστηκε ότι έχουν εισέλθει στα Στενά πλοία. Και όμως είπε ότι εξακολουθεί να «σκέφτεται να το καταλάβει».
Εμφανίστηκε, τέλος, αισιόδοξος για τη διάρκεια του πολέμου, ενώ αρχικά είχε εκτιμήσει ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε περίπου ένα μήνα.
«Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε στο CBS News και επισήμανε ότι ο πόλεμος «σχεδόν έχει ολοκληρωθεί».
Την ίδια ώρα το υπουργείο Πολέμου σε ανάρτησή του στο X έλεγε ότι «μόλις αρχίσαμε να πολεμάμε» και ότι «δεν θα δείξουμε έλεος».
