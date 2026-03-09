Ο πόλεμος έχει σχεδόν τελειώσει, λέει τώρα ο Τραμπ και απειλεί ξανά το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Επίθεση στο Ιράν Ντόναλντ Τραμπ Στενά του Ορμούζ

Ο πόλεμος έχει σχεδόν τελειώσει, λέει τώρα ο Τραμπ και απειλεί ξανά το Ιράν

Είμαστε πολύ πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος ενώ δηλώνει ότι σκέφτεται να καταλάβει τα Στενά του Ορμούζ

Ο πόλεμος έχει σχεδόν τελειώσει, λέει τώρα ο Τραμπ και απειλεί ξανά το Ιράν
18 ΣΧΟΛΙΑ
Αλλαγή στάσης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που ενώ άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τραβήξουν οι μάχες σε μάκρος, τώρα δηλώνει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν είναι «πολύ πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Σε τηλεφωνικές δηλώσεις του στο CBS News τη Δευτέρα από το κλαμπ του για γκολφ στη Φλόριντα, είπε ότι πιστεύει πως ο πόλεμος «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί», είπε και εξήγησε ότι «δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία. Οι πύραυλοί τους έχουν καταστραφεί. Τα drones τους ανατινάζονται παντού, ακόμη και στις εγκαταστάσεις όπου κατασκευάζονται».

Τονίζει ακόμη ότι «δεν τους έχει μείνει τίποτα από στρατιωτικής άποψης».

Σχετικά με τον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που αντικαθιστά τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Δεν έχω κανένα μήνυμα για αυτόν. Κανένα, απολύτως», ενώ πρόσθεσε ότι έχει κάποιον άλλο στο μυαλό του για να ηγηθεί της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ «μπορούν να κάνουν πολλά» για το στενό και απείλησε το Ιράν αν εμποδίσει τη ναυσιπλοΐα. «Έριξαν όσα πυρομαχικά είχαν και δεν είχαν και καλύτερα να μην δοκιμάσουν τίποτα "χαριτωμένο", αλλιώς θα είναι το τέλος αυτής της χώρας... Αν κάνουν κάτι κακό, θα είναι το τέλος του Ιράν και δεν θα ξανακούσετε ποτέ το όνομά του».

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον ανοιχτα και ισχυρίστηκε ότι έχουν εισέλθει στα Στενά πλοία. Και όμως είπε ότι εξακολουθεί να «σκέφτεται να το καταλάβει».

Εμφανίστηκε, τέλος, αισιόδοξος για τη διάρκεια του πολέμου, ενώ αρχικά είχε εκτιμήσει ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε περίπου ένα μήνα.

«Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε στο CBS News και επισήμανε ότι ο πόλεμος «σχεδόν έχει ολοκληρωθεί».

Την ίδια ώρα το υπουργείο Πολέμου σε ανάρτησή του στο X έλεγε ότι «μόλις αρχίσαμε να πολεμάμε» και ότι «δεν θα δείξουμε έλεος».
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης