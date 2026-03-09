Πόλεμος χωρίς σχέδιο: Οι σύμμαχοι του Τραμπ δεν «βλέπουν» τέλος της ιρανικής κρίσης στον ορίζοντα και φοβούνται ότι... δουλεύουν για χάρη του Ισραήλ