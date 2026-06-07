Δύο χρόνια έμενε στην Κρήτη ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς: Οι πληροφορίες από Κύπρο και η προετοιμασία για τρομοκρατικό χτύπημα

Ο 37χρονος φέρεται να βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας και να είχε ήδη παραγγείλει ορισμένα από τα υλικά - Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι στόχος του θα μπορούσε να είναι κρουαζιερόπλοιο