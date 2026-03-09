Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

επικοινωνία μεταξύ του προέδτου των ΗΠΑ και του ομολόγου του της Ρωσίας έπειτα από δύο μήνες. Είναι, ακόμη, η πρώτη μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν.

Η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι συνομίλησαν σήμερα Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.Πρόκειται για τηνΗ συνομιλία, σύμφωνα με πληροφορίες από τη ρωσική πλευρά, επικεντρώθηκε στο Ιράν και στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία.Ο Πούτιν, λέει το Κρεμλίνο, εξέφρασε «μια σειρά από ιδέες» με στόχο την επίτευξη μιας ταχείας πολιτικής και διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση στο Ιράν.