Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

Η πρώτη επικοινωνία μεταξύ των δύο προέδρων έπειτα από δύο μήνες

Η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι συνομίλησαν σήμερα Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πρόκειται για την επικοινωνία μεταξύ του προέδτου των ΗΠΑ και του ομολόγου του της Ρωσίας έπειτα από δύο μήνες. Είναι, ακόμη, η πρώτη μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν.

Η συνομιλία, σύμφωνα με πληροφορίες από τη ρωσική πλευρά, επικεντρώθηκε στο Ιράν και στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν, λέει το Κρεμλίνο, εξέφρασε «μια σειρά από ιδέες» με στόχο την επίτευξη μιας ταχείας πολιτικής και διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση στο Ιράν.
