Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν
Η πρώτη επικοινωνία μεταξύ των δύο προέδρων έπειτα από δύο μήνες
Η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι συνομίλησαν σήμερα Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Πρόκειται για την επικοινωνία μεταξύ του προέδτου των ΗΠΑ και του ομολόγου του της Ρωσίας έπειτα από δύο μήνες. Είναι, ακόμη, η πρώτη μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν.
Η συνομιλία, σύμφωνα με πληροφορίες από τη ρωσική πλευρά, επικεντρώθηκε στο Ιράν και στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία.
Ο Πούτιν, λέει το Κρεμλίνο, εξέφρασε «μια σειρά από ιδέες» με στόχο την επίτευξη μιας ταχείας πολιτικής και διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση στο Ιράν.
Πρόκειται για την επικοινωνία μεταξύ του προέδτου των ΗΠΑ και του ομολόγου του της Ρωσίας έπειτα από δύο μήνες. Είναι, ακόμη, η πρώτη μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν.
Η συνομιλία, σύμφωνα με πληροφορίες από τη ρωσική πλευρά, επικεντρώθηκε στο Ιράν και στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία.
Ο Πούτιν, λέει το Κρεμλίνο, εξέφρασε «μια σειρά από ιδέες» με στόχο την επίτευξη μιας ταχείας πολιτικής και διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση στο Ιράν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα