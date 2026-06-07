Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος στη Θεσσαλονίκη, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και αναστροφή
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Θεσσαλονίκη Αλκοόλ Αστυνομία

Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος στη Θεσσαλονίκη, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και αναστροφή

 Ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και συνέχισε να οδηγεί άκρως επικίνδυνα - Συνελήφθη λίγο αργότερα

Συνελήφθη 25χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος στη Θεσσαλονίκη, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και αναστροφή
Φανή Χαρίση
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μεθυσμένος οδηγούσε το αυτοκίνητο του ένας 25χρονος που συνελήφθη σήμερα νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και συνέχισε να οδηγεί άκρως επικίνδυνα, κάνοντας ελιγμούς και αναστροφή.

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και συνέλαβαν τον μεθυσμένο οδηγό.

Σε μια άλλη περίπτωση, στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης χτες νωρίς το πρωί αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» συνέλαβαν 29χρονο που οδηγούσε την μοτοσυκλέτα του και ενώ του έκαναν σήμα να σταματήσει εκείνος παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Λίγο πριν την σύλληψη του ο 29χρονος έριξε στο έδαφος μια χάρτινη συσκευασία που περιείχε 0,60 γραμμάρια κάνναβης.
Φανή Χαρίση
1 ΣΧΟΛΙΟ

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