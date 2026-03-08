Νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά τον θάνατο του πατέρα του
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Αλί Χαμενεΐ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά τον θάνατο του πατέρα του

Η επιλογή του έγινε από τη Συνέλευση των Ειδικών, το 88μελές σώμα εκλεγμένων ανώτερων κληρικών που έχει την αρμοδιότητα να ορίζει τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά τον θάνατο του πατέρα του
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ορίστηκε νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, μετά τη δολοφονία του πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου, όπως μετέδωσαν νωρίς τη Δευτέρα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η επιλογή του έγινε από τη Συνέλευση των Ειδικών, το 88μελές σώμα εκλεγμένων ανώτερων κληρικών που έχει την αρμοδιότητα να ορίζει τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά που η Συνέλευση των Ειδικών επιλέγει νέο ανώτατο ηγέτη από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979. Η πρώτη ήταν πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, όταν ο Αλί Χαμενεΐ είχε επιλεγεί εσπευσμένα μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Η Συνέλευση των Ειδικών καλεί τους Ιρανούς να δεσμευθούν ότι θα στηρίξουν τον νέο ηγέτη

Η Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν – το θρησκευτικό σώμα που όρισε ως επόμενο ανώτατο ηγέτη του Ιράν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – κάλεσε τους Ιρανούς να διατηρήσουν την ενότητά τους και να δεσμευθούν ότι θα στηρίξουν τον Χαμενεΐ.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η συνέλευση ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ επιλέχθηκε έπειτα από «αποφασιστική ψηφοφορία».

Κάλεσε όλους τους Ιρανούς, «ιδιαίτερα τις ελίτ και τους διανοουμένους των θεολογικών σχολών και των πανεπιστημίων», να «δηλώσουν πίστη στην ηγεσία και να διατηρήσουν την ενότητα».
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης