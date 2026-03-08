Νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά τον θάνατο του πατέρα του
Νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά τον θάνατο του πατέρα του
Η επιλογή του έγινε από τη Συνέλευση των Ειδικών, το 88μελές σώμα εκλεγμένων ανώτερων κληρικών που έχει την αρμοδιότητα να ορίζει τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ορίστηκε νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, μετά τη δολοφονία του πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου, όπως μετέδωσαν νωρίς τη Δευτέρα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.
Η επιλογή του έγινε από τη Συνέλευση των Ειδικών, το 88μελές σώμα εκλεγμένων ανώτερων κληρικών που έχει την αρμοδιότητα να ορίζει τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά που η Συνέλευση των Ειδικών επιλέγει νέο ανώτατο ηγέτη από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979. Η πρώτη ήταν πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, όταν ο Αλί Χαμενεΐ είχε επιλεγεί εσπευσμένα μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.
Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η συνέλευση ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ επιλέχθηκε έπειτα από «αποφασιστική ψηφοφορία».
Κάλεσε όλους τους Ιρανούς, «ιδιαίτερα τις ελίτ και τους διανοουμένους των θεολογικών σχολών και των πανεπιστημίων», να «δηλώσουν πίστη στην ηγεσία και να διατηρήσουν την ενότητα».
Η Συνέλευση των Ειδικών καλεί τους Ιρανούς να δεσμευθούν ότι θα στηρίξουν τον νέο ηγέτη
