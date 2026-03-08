Νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά τον θάνατο του πατέρα του

Η επιλογή του έγινε από τη Συνέλευση των Ειδικών, το 88μελές σώμα εκλεγμένων ανώτερων κληρικών που έχει την αρμοδιότητα να ορίζει τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας