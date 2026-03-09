Ερντογάν για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, κάποιοι ρίχνουν λάδι στη φωτιά

Αναφερόμενος στην αναχαίτιση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στο εναέριο χώρο της Τουρκίας νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για εξαιρετικά λανθασμένη και προκλητική ενέργεια από το Ιράν