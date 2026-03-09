Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Η Άγκυρα μιλά για νέο βαλλιστικό που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εξουδετερώθηκε εντός τουρκικού εναέριου χώρου
Συντρίμμια από την αναχαίτιση έπεσαν στην περιφέρεια Γκαζιαντέπ, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα - Δεν θα διστάσουμε να λάβουμε μέτρα, λέει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας
Για νέο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, μπήκε στο τουρκικό εναέριο χώρο και εξουδετερώθηκε από την αεράμυνα του ΝΑΤΟ, που είναι ανεπτυγμένη στην Ανατολική Μεσόγειο, έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του το μεσημέρι της Δευτέρας του τουρκικό υπουργείο Άμυνας.
Επιπλέον, γνωστοποίησε πως συντρίμμια του πυραύλου έπεσαν σε χωράφια στο Γκαζιαντέπ, προσθέτοντας πως δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Τμήματα πυρομαχικών κατέπεσαν σε άδεια χωράφια στην επαρχία Γκαζιαντέπ. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες» αναφέρει η ανακοίνωση.
«Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις σχέσεις καλής γειτονίας και στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας. Ωστόσο, υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι κάθε απαραίτητο μέτρο θα ληφθεί με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή που στρέφεται κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας. Υπενθυμίζουμε ότι η συμμόρφωση με τις προειδοποιήσεις της Τουρκίας επί του ζητήματος αυτού είναι προς το συμφέρον όλων» προστίθεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου.
Το σημερινό είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό που αναφέρθηκε μέσα σε μια εβδομάδα στην περιοχή, καθώς η Άγκυρα είχε δηλώσει την περασμένη Τετάρτη ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ κατέρριψαν έναν βαλλιστικό πύραυλο, που κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο.
Το «σοβαρό» περιστατικό ώθησε τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να δηλώσει ότι το Άρθρο 5 δεν ήταν υπό συζήτηση, εν μέσω φόβων ότι τα μέλη θα μπορούσαν να εμπλακούν στον πόλεμο.
Σημειώνεται πως το άρθρο 5 ορίζει ότι εάν ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ υποστεί ένοπλη επίθεση, κάθε άλλο μέλος της συμμαχίας μπορεί να θεωρήσει αυτό ως ένοπλη επίθεση εναντίον όλων των μελών και να λάβει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει αυτόν που επλήγη.
🔴#SONDAKİKA | İran'dan Türkiye hava sahasına doğru fırlatılan balistik füzenin havadayken NATO unsurları tarafından vurulması sonrasında Gaziantep-Kızılhisar'dan çekilen görüntüler.— @kozmox (@benim800) March 9, 2026
(Video: Kenthaber) pic.twitter.com/OLzxJ2RTsT
📍 Gaziantep, Güneyşehir— Rasat Haber (@rasathaber) March 9, 2026
Düşürülen balistik füzenin parçaları görüntülendi. https://t.co/BUeFDOMWmu pic.twitter.com/Dot7SCmahE
