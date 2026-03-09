Η Τουρκία ανέπτυξε έξι F-16 και συστήματα αεράμυνας στα Κατεχόμενα της Κύπρου, δείτε βίντεο
Η Τουρκία ανέπτυξε έξι F-16 και συστήματα αεράμυνας στα Κατεχόμενα της Κύπρου, δείτε βίντεο

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών κινήσεων, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή 

Η Τουρκία ανέπτυξε έξι F-16 και συστήματα αεράμυνας στα Κατεχόμενα της Κύπρου, δείτε βίντεο
Μανώλης Καλατζής - Λευκωσία
Η Άγκυρα πέρασε από τις διαρροές στην επίσημη επιβεβαίωση και ανακοίνωσε ότι από σήμερα έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα έξι μαχητικά F-16 μαζί με συστήματα αεράμυνας, επικαλούμενη τις εξελίξεις στην περιοχή και την ανάγκη, όπως λέει, ενίσχυσης της ασφάλειας του ψευδοκράτους.

Φτάνοντας, μάλιστα, στα Κατεχόμενα, τα τουρκικά F-16 έκαναν και ένα μικρό σόου επίδειξης των δυνατοτήτων τους.




Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας άφησε. επίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα το επόμενο διάστημα, ανάλογα με την πορεία της κρίσης. 

Από τις πληροφορίες στην επίσημη ανακοίνωση

Η κίνηση δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία, όσο κι αν στην περιοχή οι κεραυνοί έχουν γίνει καθημερινότητα. Από χθες είχαν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες από τουρκοκυπριακές και άλλες πηγές ότι η αρχική πρόβλεψη για τέσσερα αεροσκάφη αυξήθηκε σε έξι, με προορισμό το αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου (Ερτζιάν). Τις πληροφορίες αυτές είχε μεταφέρει και ο υπηρεσιακός διευθυντής της λεγόμενης πολιτικής αεροπορίας στα κατεχόμενα, πριν ακολουθήσει σήμερα η επίσημη τουρκική επιβεβαίωση.

Η ανάπτυξη των F-16 και των αντιαεροπορικών συστημάτων έχει προφανώς στρατιωτική διάσταση, αλλά δεν σταματά εκεί. Πρόκειται και για κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού από την Άγκυρα, η οποία θέλει να δείξει ότι διατηρεί τον πρώτο και τελευταίο λόγο στα κατεχόμενα και ότι μπορεί να ανεβάζει το στρατιωτικό της αποτύπωμα στην Κύπρο όποτε το κρίνει αναγκαίο. Το επιχείρημα που προβάλλει είναι η περιφερειακή αστάθεια και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το φόντο της κλιμάκωσης

Η τουρκική απόφαση έρχεται μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης στρατιωτικής κινητικότητας στην περιοχή. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αναπτύξεις μέσων από διάφορες χώρες στην Κύπρο και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αναλυτές συνδέουν ευθέως την τουρκική κίνηση με την κλιμάκωση της κρίσης και με πρόσφατα περιστατικά που επηρέασαν την ασφάλεια του νησιού και της περιοχής.

Τι σημαίνει για την Κύπρο

Για τη Λευκωσία, η τουρκική ανάπτυξη συνιστά ακόμη μία έμπρακτη υπενθύμιση ότι η κατοχή δεν είναι παγωμένο ιστορικό γεγονός αλλά ενεργό στρατιωτικό δεδομένο. Η παρουσία έξι F-16 και συστημάτων αεράμυνας στα κατεχόμενα αναβαθμίζει την επιχειρησιακή εικόνα της Τουρκίας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και ταυτόχρονα προσθέτει νέο βάρος στο ήδη τεταμένο περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν πρόκειται για προσωρινή ανάπτυξη λόγω συγκυρίας ή για κίνηση με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.
