Η Telegraph πουλήθηκε έναντι 663 εκατ. ευρώ στον όμιλο του Politico, της Bild και της Welt

Ο γερμανικός όμιλος μέσων ενημέρωσης, Axel Springer, τόνισε ότι θα επενδύσει στον όμιλο «για να του επιτρέψει να γίνει το κορυφαίο κεντροδεξιό μέσο ενημέρωσης στον αγγλόφωνο κόσμο» και να «επιταχύνει» την επέκτασή του στην αγορά των ΗΠΑ