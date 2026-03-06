Η Telegraph πουλήθηκε έναντι 663 εκατ. ευρώ στον όμιλο του Politico, της Bild και της Welt
ΚΟΣΜΟΣ
Η Telegraph πουλήθηκε έναντι 663 εκατ. ευρώ στον όμιλο του Politico, της Bild και της Welt

Ο γερμανικός όμιλος μέσων ενημέρωσης, Axel Springer, τόνισε ότι θα επενδύσει στον όμιλο «για να του επιτρέψει να γίνει το κορυφαίο κεντροδεξιό μέσο ενημέρωσης στον αγγλόφωνο κόσμο» και να «επιταχύνει» την επέκτασή του στην αγορά των ΗΠΑ

Ο γερμανικός όμιλος μέσων ενημέρωσης Axel Springer συμφώνησε να αγοράσει τη βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph έναντι 663 εκατ. ευρώ (575 εκατομμύρια λίρες, 766 εκατομμύρια δολάρια), όπως ανακοίνωσαν σήμερα (6/3) οι εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, η συμφωνία βάζει τέλος σε μια μακρά διαμάχη για την ιδιοκτησία του Telegraph Media Group, που εκδίδει την εφημερίδα Daily Telegraph, η οποία μετρά 171 χρόνια ιστορίας, και άλλη μία εφημερίδα που κυκλοφορεί την Κυριακή.

Η Axel Springer τόνισε ότι θα επενδύσει στον όμιλο «για να του επιτρέψει να γίνει το κορυφαίο κεντροδεξιό μέσο ενημέρωσης στον αγγλόφωνο κόσμο» και να «επιταχύνει» την επέκτασή του στην αγορά των ΗΠΑ.

«Πάνω από 20 χρόνια πριν, προσπαθήσαμε να εξαγοράσουμε την Telegraph και δεν τα καταφέραμε. Τώρα το όνειρό μας γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Axel Springer, Mathias Döpfner.

Η γερμανική εταιρεία κατέχει τίτλους, όπως τις εφημερίδες Bild και Welt και τον όμιλο πολιτικών πληροφοριών Politico.

Η συμφωνία έρχεται μετά από χρόνια αβεβαιότητας για το μέλλον των εφημερίδων και ακυρώνει μια ανταγωνιστική προσφορά του ιδιοκτήτη της Daily Mail για την αγορά των τίτλων της Telegraph.

Τέθηκε προς πώληση το 2023 για βοηθήσει στην αποπληρωμή χρεών

Ο όμιλος Telegraph, που προηγουμένως ανήκε στη βρετανική οικογένεια Barclay, τέθηκε προς πώληση το 2023 για να βοηθήσει στην αποπληρωμή των χρεών της οικογένειας.

Υπήρξε μια προσφορά για την αγορά των εκδόσεων από τη RedBird IMI, ένα κονσόρτσιουμ που υποστηρίζεται από τη RedBird Capital Partners και τον Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Αμπού Ντάμπι και αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η κοινοπραξία αποσύρθηκε το 2024 μετά από έντονη αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία θέσπισε νομοθεσία για να εμποδίσει την ιδιοκτησία του βρετανικού Τύπου από ξένες χώρες.

Το δεξιό περιοδικό The Spectator, που προηγουμένως ανήκε στον όμιλο Telegraph, πωλήθηκε ξεχωριστά το 2024 στον Βρετανό επενδυτή hedge fund Paul Marshall.
