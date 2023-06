Ποιος θα αγοράσει τον Telegraph

Οι μαραθώνιες διαμάχες ανάμεσα στους τραπεζίτες αδελφούς Μπάρκλεϊ και την τράπεζα Lloyds έληξαν με τον πλέον ολέθριο για τον όμιλο Telegraph τρόπο ύστερα από την απόφαση δικαστηρίου να ανάψει το πράσινο φως για να βγει στο σφυρί ο τίτλος της εφημερίδας

Ως επικρατέστεροι για την απόκτηση του εκδοτικού ομίλου εμφανίζονται τόσο ο Ρούπερτ Μέρντοχ (πάνω), από τον μιντιακό κολοσσό του οποίου άνοιξε ο χορός των αποκαλύψεων για τα σκάνδαλα της «Telegraph», όσο και ο πρώην «Mr Amazon» Τζεφ Μπέζος και ιδιοκτήτης της «Washington Post» από το 2013

Δύο δίδυμα αδέλφια-πανίσχυροι τραπεζίτες που ονειρεύονταν να γίνουν μεγαλοεκδότες, πάμπλουτοι επίδοξοι μνηστήρες και μια δημοσιογραφική προίκα που λέγεται «» - «Sunday Telegraph», μαζί και το άκρως επιδραστικό περιοδικό «», είναι οι πρωταγωνιστές μιας απίστευτης ιστορίας που κρύβει μια σειρά από αντιπαραθέσεις, αλλά και μια έντονη διαμάχη για το ποιος θα είναι αυτός που τελικά θα διεκδικήσει τον μιντιακό κολοσσό που δείχνει για την ώρα να μένει ακέφαλος καθώς η τράπεζα Lloyds έδωσε εντολή στην εταιρεία AlixPartners, η οποία διαχειρίζεται τον μιντιακό όμιλο, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να βρεθεί ο επόμενος ιδιοκτήτης. Αυτό κατέστη εφικτό επειδή έλαβαν τέλος οι χρόνιες διαμάχες ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των εταιρειών, συγγενείς και εκπροσώπους των αδελφών Μπάρκλεϊ, της ομώνυμης τραπεζικής οικογένειας, και την Bank of Scotland, δηλαδή την τράπεζα που απορρόφησε τη Lloyds ύστερα από τη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε να ορίσει ως διαχειρίστρια των μετοχών της B.UΚ, στην οποία ανήκει ο όμιλος Telegraph, την AlixParnters, την οποία ελέγχει για την ώρα η Bank of Scotland.Πρόθεση, μάλιστα, της Bank of Scotland είναι να απομακρυνθούν οι μέτοχοι που συνδέονται με την οικογένεια Μπάρκλεϊ και να προχωρήσει το γρηγορότερο στη δημοπρασία, πάντα σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο, το μόνο αξιόπιστο Μέσο να εκφράσει γνώμη, αφού δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στη διαμάχη. Για την ώρα, πάντως, εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε πως τα δάνεια της εταιρείας που σχετίζονται με τη συνολικότερη ιδιοκτησία μέσων ενημέρωσης του ομίλου «σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του ομίλου Telegraph Media», που δείχνει να είναι ο πλέον πετυχημένος αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία.Ολα ξεκίνησαν όταν τα ηλικιωμένα ήδη αδέλφια Μπάρκλεϊ, της γνωστής τραπεζικής οικογενείας, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στη μεγάλη πρόκληση να γίνουν ιδιοκτήτες εφημερίδων κι έτσι αποφάσισαν να αγοράσουν την «Daily Telegraph» από τον ήδη φορτωμένο με τεράστια χρέη και καταδίκες ιδιοκτήτη της αντί του αστρονομικού ποσού των 665 εκατ. λιρών το 2002. Προκειμένου να το εξασφαλίσουν έφτιαξαν υπεράκτιες εταιρείες που δανείστηκαν τεράστια ποσά, τα οποία χρησιμοποίησαν όχι μόνο για να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις της ήδη φορτωμένης με χρέη εφημερίδας, αλλά και ουσιαστικά για να εξαγοράσουν τους υπόλοιπους μετόχους πλην του ιδιοκτήτη από το ενδεχόμενο πιθανής διεκδίκησης.Οι δίδυμοισερ Ντέιβιντ και Φρέντερικ Μπάρκλεϊ ουσιαστικά απαίτησαν ως εκπρόσωποι της τράπεζας, στην οποία ήταν ούτως ή άλλως υπερχρεωμένη η εφημερίδα, από τον Κόνραντ Μπλακ να τους παραχωρήσει τα ηνία καθώς είδαν μια μοναδική ευκαιρία να επηρεάζουν τον συντηρητικό χώρο, στον οποίο ανήκαν, και να στήνουν τα δικά τους ανάλογα πολιτικά παιχνίδια. Ο τρόπος φυσικά που το κατάφεραν δεν ήταν πάντα καθαρός, αφού έφτιαξαν έναν πανίσχυρο όμιλο αξίας 6 δισ. λιρών δανειζόμενοι διαρκώς χρήματα από την ίδια τους την τράπεζα. Στο σημείο αυτό άρχισαν οι κόντρες ανάμεσα στα δύο αδέλφια, που συνεχίστηκαν στα δικαστήρια.Ειδικά, όταν ο μεγαλύτερος αδελφόςέφυγε από τη ζωή το 2019, σε ηλικία 86 ετών, οι κληρονόμοι του, και συγκεκριμένα τα ανίψια του, διεκδίκησαν όχι μόνο τα ηνία της εφημερίδας από τον δίδυμο αδελφό, αλλά και άλλους επιχειρηματικούς κολοσσούς που στόχευε να αγοράσει ο όμιλος, μεταξύ των οποίων και το. Οι δικαστικές διαμάχες έφεραν στο φως όλα τα βρόμικα παιχνίδια που στήθηκαν ώστε όχι μόνο να αγοραστεί αλλά και να κρατηθεί αρραγής ο μιντιακός όμιλος, με αποτέλεσμα ο δικαστής να αναγκάσει τον ανιψιό Εϊνταν Μπαρκλεϊ, ως τον μεγαλύτερο πλέον μέτοχο του ομίλου, να αποκαλύψει από πού ακριβώς προέρχονται τα χρήματα.Με την πλάτη στον τοίχο ο Φρέντερικ έκανε μια προσπάθεια, από κοινού με τους γιους του, να πουλήσει το μερίδιό του αλλά κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να δώσει χρήματα σε έναν ύποπτο και φορτωμένο με χρέη όμιλο. Παρ’ όλα αυτά κατάφερε να εξασφαλίσει κάποια χρόνια βιωσιμότητας χτίζοντας μια βάση συνδρομητών που ξεπέρασε τους 750.000, παρουσιάζοντας μια εύρωστη εικόνα στους υπόλοιπους μετόχους και βελτιώνοντας την οικονομική θέση της εφημερίδας.Ωστόσο οι συνεχιζόμενες δικαστικές διαμάχες έκαναν τους αντιπάλους να μυρίσουν... ωμό κρέας και να ορμίσουν στην υπόθεση. Ειδικά τα «σκυλιά» του ομίλου Μέρντοχ έσπευσαν να αποκαλύψουν όλο το χρονικό της «βρόμικης» εξαγοράς στους κυριακάτικους «Times», εκδηλώνοντας προφανώς με αυτό τον τρόπο τη δική τους πρόθεση να προσδιοριστούν ως επόμενοι διεκδικητές του πλέον δημοφιλούς μιντιακού ομίλου της χώρας.Αυτοί είναι που αποκάλυψαν ότι η offshore που κατείχε τον όμιλο Telegraph είχε έδρα τις Βερμούδες και ότι με τα δάνεια που υποτίθεται έπαιρνε ουσιαστικά εξαγόραζε όλους τους μετόχους, παραχωρώντας στον Κόνραντ Μπλακ ένα τεράστιο ποσό ώστε να μην έχει καμία διεκδίκηση στο μέλλον. Κάποια στιγμή, όμως, εγγυητής σε αυτά τα τεράστια δάνεια εκλήθη να είναι η Lloyds που δεν έχασε την ευκαιρία και φυσικά κατάφερε να πάρει τον έλεγχο της εταιρείας απομακρύνοντας τον αδελφό Μπάρκλεϊ και τα ανίψια από την ιδιοκτησία της εταιρείας, με απώτερο στόχο να διώξουν όλους τους μετόχους που μπορεί να σχετίζονται με την οικογένεια.Προς το παρόν η Lloyds δεν έχει αποκαλύψει ποια θα είναι η επόμενη κίνησή της εκτός από τη δημοπράτηση, που θα δείξει αν τα έντυπα θα παραχωρηθούν στον πανίσχυρο ιδιοκτήτη του αντίπαλου ομίλου -επίσης συντηρητικό και υπέρ του- όπου ανήκει η «Daily Mail», και συγκεκριμένα στον συντηρητικό λόρδο Ρόθερμιρ, ή αν θα προτιμήσει είτε τον έμπειροείτε τον βέλγικο όμιλο Mediahuis. Στον χορό των μνηστήρων μπήκε τελευταία στιγμή και ο Τζεφ Μπέζος, μια διόλου αμελητέα περίπτωση αν σκεφτεί κανείς ότι εκτός από το ότι διαθέτει τα χρήματα έχει καταφέρει ήδη να αγοράσει τη «Washington Post» το 2013 αντί 250 εκατ. δολαρίων.Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι ο όμιλος δεν πρόκειται να κλείσει, αφού διαθέτει μερικούς από τους πιο ισχυρούς παρεμβατικούς δημοσιογράφους αυτή τη στιγμή στον βρετανικό δημόσιο χώρο, ενώ η αξία του, σύμφωνα με την εκτίμηση της Lloyds, εκτιμάται σε ένα ποσό που ξεκινά από τα 600 εκατ. λίρες.