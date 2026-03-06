Οι πρώτες κάλπες του 2026 για την Γερμανία, κρίσιμο τεστ για Μερτς

Οι εκλογές της Κυριακής στη Βάδη-Βυρτεμβέργη αποτελούν σημαντική δοκιμασία για την κυβέρνηση Μερτς και τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, με έμφαση στην οικονομία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Πράσινους και τον Τζεμ Έζντεμιρ