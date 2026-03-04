Στην επιχείρηση στο Ιράν με άριστα το 10 βάζω... 15, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ Επίθεση στο Ιράν

Όσοι θέλουν να  γίνουν ηγέτες στην Τεχεράνη, καταλήγουν νεκροί, είπε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος

Χώρα εκτός ελέγχου χαρακτήρισε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε το ειρωνικό σχόλιο ότι όλοι όσοι θέλουν να γίνουν ηγέτες στη χώρα… τελικά πεθαίνουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, μεταξύ άλλων, πως «όταν τρελοί άνθρωποι έχουν πυρηνικά όπλα, συμβαίνουν άσχημα πράγματα».

Δικαιολόγησε την επίθεση κατά του Ιράν λέγοντας ότι «θα είχαν χρησιμοποιήσει πυρηνικά εναντίον μας, αν τους το επιτρέπαμε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ιρανοί θα έκαναν επίθεση στο Ισραήλ.

Για την ηγεσία τους είπε ότι «χάνεται γρήγορα» και ότι «όλοι όσοι φαίνεται να θέλουν να γίνουν ηγέτες καταλήγουν νεκροί».

Ήταν μάλιστα και αρκετά... μετριοπαθής για την επιτυχία της επίθεσης στο Ιράν. «Κάποιος ρώτησε: “σε κλίμακα από το 1 έως το 10, πού θα το βαθμολογούσατε;” και είπα “περίπου στο 15”».

