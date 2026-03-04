Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Στην επιχείρηση στο Ιράν με άριστα το 10 βάζω... 15, λέει ο Τραμπ
Στην επιχείρηση στο Ιράν με άριστα το 10 βάζω... 15, λέει ο Τραμπ
Όσοι θέλουν να γίνουν ηγέτες στην Τεχεράνη, καταλήγουν νεκροί, είπε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος
Χώρα εκτός ελέγχου χαρακτήρισε το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε το ειρωνικό σχόλιο ότι όλοι όσοι θέλουν να γίνουν ηγέτες στη χώρα… τελικά πεθαίνουν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, μεταξύ άλλων, πως «όταν τρελοί άνθρωποι έχουν πυρηνικά όπλα, συμβαίνουν άσχημα πράγματα».
Δικαιολόγησε την επίθεση κατά του Ιράν λέγοντας ότι «θα είχαν χρησιμοποιήσει πυρηνικά εναντίον μας, αν τους το επιτρέπαμε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ιρανοί θα έκαναν επίθεση στο Ισραήλ.
Για την ηγεσία τους είπε ότι «χάνεται γρήγορα» και ότι «όλοι όσοι φαίνεται να θέλουν να γίνουν ηγέτες καταλήγουν νεκροί».
Ήταν μάλιστα και αρκετά... μετριοπαθής για την επιτυχία της επίθεσης στο Ιράν. «Κάποιος ρώτησε: “σε κλίμακα από το 1 έως το 10, πού θα το βαθμολογούσατε;” και είπα “περίπου στο 15”».
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, μεταξύ άλλων, πως «όταν τρελοί άνθρωποι έχουν πυρηνικά όπλα, συμβαίνουν άσχημα πράγματα».
Δικαιολόγησε την επίθεση κατά του Ιράν λέγοντας ότι «θα είχαν χρησιμοποιήσει πυρηνικά εναντίον μας, αν τους το επιτρέπαμε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ιρανοί θα έκαναν επίθεση στο Ισραήλ.
JUST IN - Trump: "Everybody that seems to want to be a leader [of Iran] ends up dead." pic.twitter.com/elnct9XeXe— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 4, 2026
Ήταν μάλιστα και αρκετά... μετριοπαθής για την επιτυχία της επίθεσης στο Ιράν. «Κάποιος ρώτησε: “σε κλίμακα από το 1 έως το 10, πού θα το βαθμολογούσατε;” και είπα “περίπου στο 15”».
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) March 4, 2026
Somebody asked: on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. pic.twitter.com/nkJrHTmzXi
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα