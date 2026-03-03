Αυτός είναι ο διάδοχος του Χαμενεΐ: Ιρανικά ΜΜΕ λένε ότι εξελέγη ο γιος του, Μοτζτάμπα Χοσεϊνί

Ο 57χρονος Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ εξελέγη υπό την πίεση του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης - Η επιλογή του θεωρείται ριζοσπαστική, καθώς δεν είθισται η κληρονομική διαδοχή στο Ιράν - Έχει διασυνδέσεις στο θεοκρατικό καθεστώς και μέχρι τώρα κρατούσε κυρίως παρασκηνιακό ρόλο