«Προσπάθησαν δύο φορές… τον έφαγα πρώτος», είπε ο Τραμπ στο ABC News μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέδεσε τον θάνατο του Χαμενεΐ με απόπειρες των Ιρανών να τον δολοφονήσουν - Η σύνδεση με τη δολοφονία Σολεϊμανί το 2020





Η επιχείρηση Αμερικανών και Ισραηλινών που έφερε το τέλος του ηγέτη του



Τον έφαγα πρώτος, προσπάθησαν δύο φορές… Τον έφαγα πρώτος» είπε ο Τραμπ στο ABC News χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως στρατηγικό πλήγμα κατά του ιρανικού καθεστώτος και προσωπική απονομή δικαιοσύνης απέναντι σε μία κυβέρνηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, τον είχε βάλει στο σημάδι.



President Trump spoke directly with ABC News' Chief Washington Correspondent Jonathan Karl on Sunday night about the U.S.-Israeli attack on Iran, which killed Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.



"I got him before he got me. They tried twice. Well I got him first." pic.twitter.com/m1xrm0pm1M — ABC News (@ABC) March 2, 2026 Οι δύο περιπτώσεις που είχαν στόχο τον Τραμπ, σύμφωνα με εισαγγελείς Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του 2025 αποκάλυψαν κατηγορίες κατά ατόμων που φέρονται να ενεργούσαν για λογαριασμό των







🚨BREAKING: The DOJ has just unsealed criminal charges in a thwarted Iranian plot to kill President Trump. According to the report 51 years old Farhad Shakiri, was working with IRGC on a plot to kill Trump. pic.twitter.com/GHM6IDVQdy — Breaking911 (@Breaking911) November 8, 2024 Σε ξεχωριστή υπόθεση, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν έναν Πακιστανό, τον Άσιφ Μερτσάντ, σε ένα ακόμα σχέδιο δολοφονίας που συνδέεται με το Ιράν και πολιτικά πρόσωπα των ΗΠΑ, περιλαμβανομένου του Τραμπ.



Κλείσιμο



Η σύνδεση με τη δολοφονία Σολεϊμανί Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει για καιρό ότι το Ιράν είχε ορκιστεί εκδίκηση μετά τη διαταγή του Τραμπ για τη θανατηφόρα επίθεση με drone το 2020 που σκότωσε τον επικεφαλής της δύναμης Κουντς, στρατηγό



O επικεφαλής της δύναμης Κουντς, στρατηγός Κασέμ Σολεϊμανί

Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή (1/3) ότι αυτός ήταν που ενέκρινε την επίθεση, η οποία προκάλεσε τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , αναφέροντας ότι η ενέργεια αυτή συνδέεται με προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του 2024, οι οποίες, σύμφωνα με αμερικανικούς εισαγγελείς, συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.Η επιχείρηση Αμερικανών και Ισραηλινών που έφερε το τέλος του ηγέτη του Ιράν , αποτέλεσε την πιο δραματική κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης των τελευταίων ετών.» είπε ο Τραμπ στο ABC News χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως στρατηγικό πλήγμα κατά του ιρανικού καθεστώτος και προσωπική απονομή δικαιοσύνης απέναντι σε μία κυβέρνηση που, σύμφωνα με τον ίδιο, τον είχε βάλει στο σημάδι.Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του 2025 αποκάλυψαν κατηγορίες κατά ατόμων που φέρονται να ενεργούσαν για λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης και προσπάθησαν να παρακολουθήσουν και να δολοφονήσουν τον Τραμπ.Μία υπόθεση αφορούσε έναν Αφγανό, τον Φαρχάντ Σακερί, τον οποίο οι αρχές δήλωσαν ότι τον καθοδηγούσαν Ιρανοί να παρακολουθεί τις κινήσεις του Τραμπ και να αναπτύξει σχέδιο για να τον σκοτώσει κατά τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.Σε ξεχωριστή υπόθεση, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν έναν Πακιστανό, τον Άσιφ Μερτσάντ, σε ένα ακόμα σχέδιο δολοφονίας που συνδέεται με το Ιράν και πολιτικά πρόσωπα των ΗΠΑ, περιλαμβανομένου του Τραμπ.Το Ιράν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή σε απόπειρες δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου.Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει για καιρό ότι το Ιράν είχε ορκιστεί εκδίκηση μετά τη διαταγή του Τραμπ για τη θανατηφόρα επίθεση με drone το 2020 που σκότωσε τον επικεφαλής της δύναμης Κουντς, στρατηγό Κασέμ Σολεϊμανί , στη Βαγδάτη.

Οι Ιρανοί ηγέτες είχαν δημοσίως υποσχεθεί αντεκδίκηση τότε, και οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εκτιμήσει ότι οι απειλές κατά του Τραμπ από Ιρανούς παράγοντες παρέμεναν υψηλές.



Οι δηλώσεις του Τραμπ υποδηλώνουν ότι θεωρεί τον θάνατο του Χαμενεΐ ως την κορύφωση αυτού του παρατεταμένου αθέατου πολέμου.



Αν και η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει δημόσια συγκεκριμένες άμεσες απειλές που συνδέονται με την επίθεση, η δήλωση του Τραμπ υπογραμμίζει την επιχειρηματολογία του ότι η ενέργεια ήταν δικαιολογημένη, όχι μόνο λόγω εθνικής ασφάλειας, αλλά και ως αντίδραση σε άμεσες απειλές εναντίον του.



Για τον Τραμπ το μήνυμα που έστειλε με την εξουδετέρωση του Χαμενεϊ ήταν σαφές: Το Ιράν προσπάθησε και απέτυχε.