Ισραήλ και ΗΠΑ ισοπέδωσαν το κτίριο όπου θα εκλεγόταν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, δείτε βίντεο
Το κτίριο ισοπεδώθηκε από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην πόλη Κομ, νότια της ιρανικής πρωτεύουσας
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα σειρά επιθέσεων εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη σήμερα, τέταρτη ημέρα του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
Ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν πως το κτίριο του ιρανικού Συμβουλίου των Ειδικών -που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν- ισοπεδώθηκε από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην πόλη Κομ, νότια της ιρανικής πρωτεύουσας.
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι η περιοχή κοντά στο κτίριο αυτό βομβαρδίστηκε.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν νέες εκρήξεις στην ανατολική και νοτιοανατολική Τεχεράνη σήμερα το μεσημέρι και γκρίζο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.
Τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Mehr και Tasnim μετέδωσαν και τα δύο εκρήξεις χωρίς να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες.
#Breaking: Israeli attack in Qom, Iran.— Erez Neumark 🇮🇱🇧🇪 (@ErezNeumark) March 3, 2026
The airstrike targeted the 88-member Council which was electing the next Supreme leader of Iran, when they were counting the votes.#Iran #FreeIran #IranWar #Israel pic.twitter.com/nPQiyjJ0vA
حملات هوایی به ساختمان خبرگان در میدان رسالت #قم pic.twitter.com/bkK5bTV1Y5— ائتلاف ۱۰ ꪜ 👀 (@etelaf10) March 3, 2026
