Η επόμενη μέρα στο Ιράν: Ο γιος του Χαμενεΐ ισχυρό φαβορί για τη διαδοχή του και ο Τραμπ που ξέρει αλλά δεν λέει

Ο Μοζντάμπα, σιίτης κληρικός, δεν είναι άγνωστος στη χώρα και διαθέτει ήδη μεγάλη επιρροή, ως επικεφαλής του εθελοντικού παραστρατιωτικού τμήματος Μπασίτζ των Φρουρών της Επανάστασης. Είχε μεγάλη επιρροή στον πατέρα του και ήταν το πρόσωπο- κλειδί που βοήθησε τον προηγούμενο πρόεδρο, Μαχμούτ Αχμαντινετζάντ (ο οποίος τον κατηγόρησε αργότερα για υπεξαίρεση από το κρατικό ταμείο) να εκλεγεί το 2005 και το 2009. Κατηγορήθηκε μάλιστα από μεταρρυθμιστές υποψηφίους ως επικεφαλής μιας ομάδας συνομοτών που διέπραξαν νοθεία στις εκλογές.Ο Μοζντάμπα ωστόσο έχει τα ντεζαβαντάζ του: δεν έχει μετρήσει ποτέ τη δημοφιλία του, δεν κατέχει ακόμα το θεολογικό στάτους που απαιτείται για να διαδεχθεί τον πατέρα του αλλά και… είναι γιος του Χαμενεΐ. Η οικογενειοκρατία είναι κάτι που οι Φρουροί της Επανάστασης στηλίτευσαν και δεν συμπαθούν ιδιαίτερα.Αν και λιγότερο γνωστός, ο 67χρονοςυπήρξε έμπιστος του Χαμενεΐ. Είναι ένας καταξιωμένος κληρικός με μακρά θητεία σε κυβερνητικούς θεσμούς, της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, της οποίας είναι αντιπρόεδρος και μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φυλάκων, το οποίο ελέγχει τους υποψηφίους στις εκλογές και τους νόμους που ψηφίζει το κοινοβούλιο. Είναι επίσης επικεφαλής του ιρανικού συστήματος σεμιναρίων. Λέγεται ότι είναι τεχνολογικά καταρτισμένος και μιλάει άπταιστα αραβικά και αγγλικά, ενώ έχει δημοσιεύσει 24 βιβλία και άρθρα. Το ντεζαβαντάζ του είναι το γεγονός ότι δεν έχει πολιτικό βάρος, δεν έχει «άκρες» στο κατεστημένο του Ιράν, αν και ο Χαμενεΐ είχε δείξει «όρεξη» να διορίσει τον Αράφι σε ανώτερες και στρατηγικά ευαίσθητες θέσεις.Αν ο Μοζντάμα έχει το όνομα, το… ίδιο έχει και ο. Στα 50 του, ο εγγονός του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ιράν, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, δεν είναι ακριβώς αουτσάιντερ.Είναι ο φύλακας του μαυσωλείου του Χομεϊνί, αλλά δεν έχει ασκήσει δημόσιο αξίωμα και φαίνεται να έχει μικρή επιρροή στον μηχανισμό ασφαλείας της χώρας ή στην κυβερνώσα ελίτ. Είναι γνωστός για τις λιγότερο σκληροπυρηνικές του απόψεις σε σύγκριση με πολλούς από τους ομολόγους του και του απαγορεύτηκε να υποβάλει υποψηφιότητα για τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων το 2016.Στα 60 του, ο, μέλος του Συμβουλίου των Ειδικών, θεωρείται ο «εκπρόσωπος» της σκληροπυρηνικής πτέρυγας των κληρικών. Αντιδυτικός και υπέρ των συγκρούσεων «μεταξύ απίστων και λαών της Μ. Ανατολής».είναι ένας ανώτερος κληρικός που έχει στενούς δεσμούς με τους θεσμούς που διαχειρίζονται τη διαδοχή, ιδίως με τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, όπου υπηρετεί ως πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος. Λέγεται ότι ήταν στενός συνεργάτης του Khamenei, αλλά έχει χαμηλό προφίλ στο εσωτερικό της χώρας και δεν είναι γνωστό να έχει ισχυρούς δεσμούς με το IRGC.Ο διπλωμάτης… για όλες τις δουλειές, ήταν υπουργός Εξωτερικών (2013-2021), πρώην Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, ακαδημαϊκός, εκδότης εφημερίδων και διπλωμάτης καριέρας, Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ, προβάλει ως μια από τις ιδανικότερες επιλογές για τη θέση του προέδρου του Ιράν. Ο Ζαρίφ θεωρείται «ειδικός» στην επίλυση κρίσεων, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών και μάλλον όχι τυχαία.Στην πολυετή του καριέρα, είναι ο μόνος που εγκαινίασε απευθείας διαπραγματεύσεις με δυτικούς ομολόγους του, όπως τον Αμερικανό Τζον Κέρι, αλλά και τους ΥΠΕΞ της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μ. Βρετανίας, αλλά και της Ρωσίας και της Κίνας. Έχει επιλύσει αρκετές κρίσεις και έχει δεκάδες διπλωματικές επιτυχίες στο βιογραφικό του, με σημαντικότερη τη διαπραγμάτευση των Ρ5+1 που οδήγησαν στην άρση των διεθνών οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.Αυτά, χωρίς να εκθέσει ποτέ τον Χαμενέι και τη σκληρή ισλαμική διοίκησή του, αφού τον υπερασπίστηκε δημοσίως ουκ ολίγες φορές, ακόμα και αν ήρθε σε δύσκολη θέση: όπως το 2019, όταν στη διάρκεια της κοινής συνέντευξής του με τον Γερμανό τότε ομόλογό του, Χαϊκο Μάας, ρωτήθηκε γιατί στο Ιράν εκτελούνται οι ομοφυλόφιλοι λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Απάντησε: «Η κοινωνία μας έχει ηθικές αρχές. Και ζούμε σύμφωνα με αυτές τις αρχές. Αυτό σημαίνει ότι ο νόμος γίνεται σεβαστός και ο νόμος τηρείται».Το μεγάλο του πλεονέκτημα δεν είναι μόνο ότι προβάλλει ως ιδανική επιλογή για την επίλυση πάσας κρίσης, ως μια φιγούρα διεθνώς αναγνωρισμένη, αλλά και ότι στα μάτια του Χαμενέι, είναι λιγότερο πιθανό να παρέμβει στο ζήτημα της διαδοχής της ηγεσίας. Ωστόσο, η υποψηφιότητά του ως ανώτατου ηγέτη θα απαιτούσε σημαντική αλλαγή στην ατμόσφαιρα και τις προοπτικές της κυβέρνησης.