Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Παραβίαση ασφάλειας στο πλευρό του Τραμπ; Η συσκευή της Σούζι Γουάιλς που προκαλεί ερωτήματα
Παραβίαση ασφάλειας στο πλευρό του Τραμπ; Η συσκευή της Σούζι Γουάιλς που προκαλεί ερωτήματα
Η επιλογή του Αμερικανού προέδρου να αρχίσει ένα πόλεμο από το… εξοχικό του σε ένα αυτοσχέδιο Situation Room δεν πέρασε απαρατήρητη
Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε την επίθεση κατά του Ιράν από έναν αυτοσχέδιο θάλαμο επιχειρήσεων στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας και όχι από τον Λευκό Οίκο.
Αν δεν είναι από μόνο του μια δυνητική «τρύπα» ασφαλείας, γιατί όπως είναι φυσικό τα συστήματα προστασίας δεν συγκρίνονται με αυτά στον Λευκό Οίκο, η συσκευή που φορούσε στενή συνεργάτρια του προέδρου μπορεί και να έκανε τα πράγματα χειρότερα. Στο Situation Room του Λευκού Οίκου ήταν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Τάλσι Γκάμπαρντ.
Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς εθεάθη στην επίσημη φωτογραφία που διένειμε η προεδρία με μια συσκευή στον καρπό του αριστερού της χεριού.
Αν και πολλοί υπέθεσαν ότι είναι Apple Watch, τελικά είναι μια «έξυπνη» συσκευή WHOOP που καταγράφει τη φυσική κατάσταση (fitness tracker).
Ο επικεφαλής της εταιρείας που παράγει το WHOOP έσπευσε να επισημαίνει ότι η συσκευή «δεν περιλαμβάνει μικρόφωνο, GPS, ή οποιαδήποτε δυνατότητα κινητής τηλεφωνίας». Προσθέτει ότι είναι μια συσκευή που εδώ και καιρό είναι εγκεκριμένη από τη NSA – άρα είναι ασφαλής και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν «κοριός».
Αλλά και ο Λευκός Οίκος έσπευσε να επισημάνει στη Daily Mail ότι οι συσκευές WHOOP είναι «σχεδιασμένες να είναι ασφαλείς» και εγκεκριμένες από τη NSA.
Πάντως χρήστες στο Διαδίκτυο επισήμαναν ότι υπηρεσίες πληροφοριών απαγορεύουν -και μάλιστα αυστηρά- συσκευές με Bluetooth σε ευαίσθητα σημεία.
Η επιλογή του Τραμπ να αρχίσει ένα πόλεμο από το… εξοχικό του και όχι από τον Λευκό Οίκο δεν πέρασε απαρατήρητη. Ακόμη περισσότερο: το «Situation Room» του Μαρ-α-Λάγκο δεν έχει καν τοίχους, αλλά μερικές κουρτίνες γύρω από ένα τραπέζι.
Αν δεν είναι από μόνο του μια δυνητική «τρύπα» ασφαλείας, γιατί όπως είναι φυσικό τα συστήματα προστασίας δεν συγκρίνονται με αυτά στον Λευκό Οίκο, η συσκευή που φορούσε στενή συνεργάτρια του προέδρου μπορεί και να έκανε τα πράγματα χειρότερα. Στο Situation Room του Λευκού Οίκου ήταν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Τάλσι Γκάμπαρντ.
Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς εθεάθη στην επίσημη φωτογραφία που διένειμε η προεδρία με μια συσκευή στον καρπό του αριστερού της χεριού.
President Donald J. Trump Monitors U.S. Military Operations in Iran: Operation Epic Fury, February 28, 2026 pic.twitter.com/st88hbLrpY— The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026
Ο επικεφαλής της εταιρείας που παράγει το WHOOP έσπευσε να επισημαίνει ότι η συσκευή «δεν περιλαμβάνει μικρόφωνο, GPS, ή οποιαδήποτε δυνατότητα κινητής τηλεφωνίας». Προσθέτει ότι είναι μια συσκευή που εδώ και καιρό είναι εγκεκριμένη από τη NSA – άρα είναι ασφαλής και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν «κοριός».
Αλλά και ο Λευκός Οίκος έσπευσε να επισημάνει στη Daily Mail ότι οι συσκευές WHOOP είναι «σχεδιασμένες να είναι ασφαλείς» και εγκεκριμένες από τη NSA.
Πάντως χρήστες στο Διαδίκτυο επισήμαναν ότι υπηρεσίες πληροφοριών απαγορεύουν -και μάλιστα αυστηρά- συσκευές με Bluetooth σε ευαίσθητα σημεία.
Η επιλογή του Τραμπ να αρχίσει ένα πόλεμο από το… εξοχικό του και όχι από τον Λευκό Οίκο δεν πέρασε απαρατήρητη. Ακόμη περισσότερο: το «Situation Room» του Μαρ-α-Λάγκο δεν έχει καν τοίχους, αλλά μερικές κουρτίνες γύρω από ένα τραπέζι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα