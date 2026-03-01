Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι χτύπησαν με βαλλιστικούς πυραύλους το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Abraham Lincoln

Την ίδια ώρα, ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο Al Jazeera ότι η ιρανική πυραυλική επίθεση δεν επηρέασε το αεροπλανοφόρο, το οποίο συνεχίζει τις επιχειρήσεις του