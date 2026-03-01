Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι χτύπησαν με βαλλιστικούς πυραύλους το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Abraham Lincoln
Την ίδια ώρα, ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο Al Jazeera ότι η ιρανική πυραυλική επίθεση δεν επηρέασε το αεροπλανοφόρο, το οποίο συνεχίζει τις επιχειρήσεις του

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι επιτέθηκαν στο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Abraham Lincoln με τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ.

«Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln χτυπήθηκε από τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους», αναφέρουν σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, προειδοποιώντας ότι «η ξηρά και η θάλασσα θα γίνουν όλο και περισσότερο ο τάφος των τρομοκρατών επιτιθέμενων».

Το Abraham Lincoln είναι ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες και το μοναδικό που βρίσκεται σχετικά κοντά στις ιρανικές ακτές, σημειώνει το Reuters.

Την ίδια ώρα, ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο Al Jazeera ότι η ιρανική πυραυλική επίθεση κατά του USS Abraham Lincoln δεν επηρέασε το αεροπλανοφόρο, το οποίο συνεχίζει τις επιχειρήσεις του.

Ο αξιωματούχος είπε ότι ο πύραυλος δεν έφτασε στο πλοίο και δεν προκάλεσε ζημιές.
