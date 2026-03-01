Βίντεο: Η στιγμή του φονικού χτυπήματος στο παλάτι του Χαμενεΐ - Πώς τον εντόπισε η CIA

Νεκροί επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του, ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και ο γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας - Πώς κατάφεραν να τους παγιδέψουν