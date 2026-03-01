Θάνατος Χαμενεΐ: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν Ισραήλ και ΗΠΑ με την «πιο άγρια επίθεση στην ιστορία»
Θάνατος Χαμενεΐ: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν Ισραήλ και ΗΠΑ με την «πιο άγρια επίθεση στην ιστορία»
Με μήνυμα μέσω Telegram προειδοποιούν ότι η επιχείρηση θα ξεκινήσει «από τη μια στιγμή στην άλλη» εναντίον ισραηλινών στόχων και αμερικανικών βάσεων
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι θα εξαπολύσουν «την πιο άγρια επιθετική επιχείρηση στην ιστορία» εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένες Πολιτείες, λιγότερο από 24 ώρες μετά την έναρξη των κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και αφού η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.
Σε ανακοίνωσή τους μέσω Telegram, οι Φρουροί της Επανάστασης – επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων – ανέφεραν:
«Η πιο άγρια επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αρχίσει από τη μια στιγμή στην άλλη εναντίον των κατεχόμενων εδαφών και βάσεων του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού».
Η διατύπωση αυτή συνιστά σαφή απειλή για άμεση κλιμάκωση της σύγκρουσης, με στόχο τόσο ισραηλινούς όσο και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους.
Οι κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν ξεκίνησαν λιγότερο από 24 ώρες πριν από τη νέα απειλή των Φρουρών της Επανάστασης, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε κατάσταση γενικευμένης στρατιωτικής έντασης.
Οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Τεχεράνης και τις ενδεχόμενες απαντήσεις Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.
Σε ανακοίνωσή τους μέσω Telegram, οι Φρουροί της Επανάστασης – επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων – ανέφεραν:
«Η πιο άγρια επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αρχίσει από τη μια στιγμή στην άλλη εναντίον των κατεχόμενων εδαφών και βάσεων του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού».
Η διατύπωση αυτή συνιστά σαφή απειλή για άμεση κλιμάκωση της σύγκρουσης, με στόχο τόσο ισραηλινούς όσο και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους.
Κλιμάκωση μετά τον θάνατο ΧαμενεΐΗ ανακοίνωση έρχεται σε ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία, καθώς νωρίτερα σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.
Οι κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν ξεκίνησαν λιγότερο από 24 ώρες πριν από τη νέα απειλή των Φρουρών της Επανάστασης, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε κατάσταση γενικευμένης στρατιωτικής έντασης.
Οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Τεχεράνης και τις ενδεχόμενες απαντήσεις Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα