Η στιγμή που ιρανικοί πύραυλοι χτυπούν την βάση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, δείτε συγκλονιστικά βίντεο

ΚΟΣΜΟΣ
Μπαχρέιν Ισραήλ Ιράν Μέση Ανατολή Επίθεση στο Ιράν

Το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστική επίθεση κατά της έδρας του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως αντίποινα για την κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ - Το Κατάρ ανακοίνωσε αναχαίτιση πυραύλων, ενώ αναφέρθηκαν εκρήξεις στο Άμπου Ντάμπι

Βαλλιστικούς πυραύλους κατά της αμερικανικής ναυτικής βάσης στο Μπαχρέιν εκτόξευσε το Σάββατο το Ιράν, στο πλαίσιο της «ανταποδοτικής απάντησης» στην κοινή στρατιωτική εκστρατεία Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά ημιεπίσημα πρακτορεία Tasnim και Fars.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η εγκατάσταση που επλήγη στεγάζει την έδρα του 5ου Στόλου του αμερικανικού Ναυτικού, ενώ βίντεο που δημοσιοποίησαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης εμφανίζουν πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή της βάσης.

Δείτε συγκλονιστικά βίντεο:



Το πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι η βάση επλήγη στο πλαίσιο ευρείας ομοβροντίας βαλλιστικών πυραύλων, ως απάντηση στα πλήγματα ΗΠΑ–Ισραήλ. Παράλληλα, σύμφωνα με το Bahrain News Agency, στόχος έγινε και κέντρο υπηρεσιών που συνδέεται με τον 5ο Στόλο. Ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ επιβεβαίωσε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν πάνω από το έδαφος της χώρας.

Την ίδια ώρα, αναφορές έκαναν λόγο για εκρήξεις στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Άμπου Ντάμπι, ενώ σειρήνες ήχησαν σε Ιορδανία και Μπαχρέιν.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε πολίτες και κατοίκους «να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο», μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, το υπουργείο προέτρεψε το κοινό «να χρησιμοποιεί τους κεντρικούς οδικούς άξονες μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια και να διευκολυνθεί το έργο των αρχών».

Στρατηγικής σημασίας εγκατάσταση

Το Μπαχρέιν αποτελεί βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο και φιλοξενεί μόνιμα την έδρα του 5ου Στόλου του αμερικανικού Ναυτικού, καθώς και τις Ναυτικές Δυνάμεις Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, με έδρα τη Μανάμα.

Η επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή, μετά τα κοινά στρατιωτικά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ, με το Ιράν να δηλώνει ότι προχωρά σε αντίποινα.

