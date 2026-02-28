Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Εγκαταλείπουν μαζικά την Τεχεράνη οι Ιρανοί: Ουρές σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο ανώτατος φορέας εθνικής ασφάλειας του Ιράν είχε προηγουμένως συμβουλεύσει τους κατοίκους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την πόλη για λόγους ασφαλείας
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, αναφέρει ότι οι Αρχές μετέτρεψαν έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα με το βόρειο Ιράν σε μονόδρομο, προκειμένου να διευκολύνουν την έντονη κυκλοφορία προς τα έξω.
Το πρακτορείο αναφέρει έντονη κυκλοφορία προς τα βόρεια της πρωτεύουσας. Ο ανώτατος φορέας εθνικής ασφάλειας του Ιράν είχε προηγουμένως συμβουλεύσει τους κατοίκους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την Τεχεράνη για λόγους ασφαλείας.
Στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, τα σούπερ μάρκετ καταγράφουν αύξηση των πελατών που αναζητούν ψωμί και εμφιαλωμένο νερό.
Μεγάλες ουρές έχουν παρατηρηθεί και στα βενζινάδικα σε όλη την πόλη.
Heavy traffic was seen in west Tehran after US and Israeli strikes on Iran, according to a video shared with Iran International. pic.twitter.com/woE4IinO1k— Iran International English (@IranIntl_En) February 28, 2026
