Εγκαταλείπουν μαζικά την Τεχεράνη οι Ιρανοί: Ουρές σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Τεχεράνη Εκκένωση Επίθεση στο Ιράν

Εγκαταλείπουν μαζικά την Τεχεράνη οι Ιρανοί: Ουρές σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο ανώτατος φορέας εθνικής ασφάλειας του Ιράν είχε προηγουμένως συμβουλεύσει τους κατοίκους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την πόλη για λόγους ασφαλείας

Εγκαταλείπουν μαζικά την Τεχεράνη οι Ιρανοί: Ουρές σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
32 ΣΧΟΛΙΑ
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, αναφέρει ότι οι Αρχές μετέτρεψαν έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα με το βόρειο Ιράν σε μονόδρομο, προκειμένου να διευκολύνουν την έντονη κυκλοφορία προς τα έξω.

Το πρακτορείο αναφέρει έντονη κυκλοφορία προς τα βόρεια της πρωτεύουσας. Ο ανώτατος φορέας εθνικής ασφάλειας του Ιράν είχε προηγουμένως συμβουλεύσει τους κατοίκους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την Τεχεράνη για λόγους ασφαλείας.

Στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, τα σούπερ μάρκετ καταγράφουν αύξηση των πελατών που αναζητούν ψωμί και εμφιαλωμένο νερό. 

Μεγάλες ουρές έχουν παρατηρηθεί και στα βενζινάδικα σε όλη την πόλη.


Εγκαταλείπουν μαζικά την Τεχεράνη οι Ιρανοί: Ουρές σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εγκαταλείπουν μαζικά την Τεχεράνη οι Ιρανοί: Ουρές σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εγκαταλείπουν μαζικά την Τεχεράνη οι Ιρανοί: Ουρές σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
32 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης