Σκηνές αγωνίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τους πυραύλους από το Ιράν, η μαρτυρία Ελληνίδας που ζει στο Ντουμπάι
Η ντιτζέι Άντζελα Παντελής περιγράφει στο protothema το κλίμα φόβου που επικρατεί - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Φρίξος Δρακοντίδης
Ώρες έντονης ανησυχίας βιώνουν οι Έλληνες που ζουν και εργάζονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και την ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων που προκάλεσε συναγερμό σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι.

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στα ΗΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας και τα πλήγματα που καταγράφηκαν στην περιοχή, κάλεσε τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε ασφαλή σημεία, αποφεύγοντας κάθε άσκοπη μετακίνηση και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των τοπικών αρχών, ενώ έγινε γνωστό ότι ο εναέριος χώρος των Εμιράτων παραμένει προσωρινά κλειστός.


Το κλίμα φόβου αποτυπώνεται και στις μαρτυρίες των κατοίκων. Η Άντζελα Παντελής, Ελληνίδα που ζει μόνιμα στο Ντουμπάι και εργάζεται ως DJ σε φημισμένα κλαμπ της πόλης, μίλησε στο protothema.gr, ενώ η ίδια παραχώρησε και το οπτικό υλικό στο οποίο καταγράφονται φωτεινά ίχνη πυραύλων στον ουρανό. Όπως περιγράφει: «Είναι μια μέρα ανησυχίας, όλα έγιναν ξαφνικά. Ξαφνικά κυκλοφόρησαν βίντεο με πυραύλους στον εναέριο χώρο των Εμιράτων, δεν σας κρύβω ότι ανησυχήσαμε. Λάβαμε ειδοποίηση από την ελληνική πρεσβεία να παραμείνουμε στα σπίτια μας και να αποφύγουμε τις μετακινήσεις».

Μαρτυρία Ελληνίδας που ζει στο Ντουμπάι


Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με τις ξένες κοινότητες σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή και να παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, καθώς εντείνεται η διεθνής ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Αντίστοιχες οδηγίες εξέδωσαν και άλλες δυτικές πρεσβείες. Η αμερικανική πρεσβεία προχώρησε σε ειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες για παραμονή σε ασφαλή καταφύγια, ενώ η αυστραλιανή πρεσβεία συνέστησε στον αυστραλιανό πληθυσμό να περιορίσει τις μετακινήσεις του και να παραμείνει κοντά στις κατοικίες του μέχρι νεωτέρας. Σε ανακοίνωσή τους, οι βρετανικές αρχές ανέφεραν ότι υπάρχουν αναφορές για πυραύλους που πέταξαν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καλώντας τους Βρετανούς υπηκόους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και μακριά από παράθυρα.



