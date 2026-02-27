Ο Τζο Μπάιντεν πέταξε με εμπορική πτήση, χαιρέτισε διά χειραψίας επιβάτες, βίντεο
Ο Τζο Μπάιντεν πέταξε με εμπορική πτήση, χαιρέτισε διά χειραψίας επιβάτες, βίντεο

Μια γυναίκα σταμάτησε να τον χαιρετίσει λέγοντάς του ότι χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν στη Γάζα με τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο να απαντά «το γνωρίζω»

Ο Τζο Μπάιντεν πέταξε με εμπορική πτήση, χαιρέτισε διά χειραψίας επιβάτες, βίντεο
Σε εμπορική πτήση εθεάθη ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Μπάιντεν, ο οποίος φάνηκε να είναι σε καλή κατάσταση, παρά τη φημολογία για την κατάσταση της υγείας του, καθώς φέρεται να έχει διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ κάθεται σε θέση δίπλα στο παράθυρο σε μπίζνες κλας, ενώ οι επιβάτες που περνάνε, τον χαιρετούν απευθύνοντάς του λίγα λόγια.

Δείτε το βίντεο

Αρχικά, ένας άνδρας με σακίδιο στην πλάτη τον χαιρετά δια χειραψας, λέγοντάς του «σας ευχαριστώ». Στη συνέχεια μια γυναίκα που προχωράει στον διάδρομο σταματάει, τον χαιρετάει και του λέει μεταξύ άλλων ότι χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν στη Γάζα, με τον Μπάιντεν να απαντά συγκαταβατικά ότι τοι γνωρίζει.

Λίγο μετά μια αεροσυνοδός πιάνει από το χέρι την επιβάτιδα, ζητώντας της ευγενικά να κατευθυνθεί προς τη θέση της.

O Μπάιντεν ταξίδευε για την πρωτεύουσα της πολιτείας της Νότιας Καρολίνας, Κολούμπια, για να παραστεί σε εκδήλωση προς τιμή του.
