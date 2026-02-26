Η ιστορία της μητέρας τριών παιδιών που πήγε για ψώνια το 2001, εξαφανίστηκε και βρέθηκε 25 χρόνια μετά ζωντανή

Οι ερευνητές στις ΗΠΑ έλαβαν «νέες πληροφορίες» σχετικά με την υπόθεση και κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με τη γυναίκα η οποία σήμερα είναι 62 ετών - Δήλωσε ότι δεν θέλει επαφή με την οικογένειά της

Michele Hundley Smith είχε χαθεί τον Δεκέμβριο του 2001, όταν έφυγε από το σπίτι της στο Eden της



Ο σύζυγός της, ανήσυχος, δήλωσε την εξαφάνισή της λίγες εβδομάδες αργότερα. Η υπόθεση πυροδότησε εκτεταμένη έρευνα που διήρκεσε 24 χρόνια, με τις αστυνομικές αρχές τόσο της Βιρτζίνια όσο και της Βόρειας Καρολίνας να παραμένουν ενεργές στην αναζήτηση. Στην έρευνα συμμετείχαν επίσης πολλές υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και το FBI.











Νέα στοιχεία και εντοπισμός Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ερευνητές έλαβαν «νέες πληροφορίες» σχετικά με την υπόθεση και κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με τη Smith την επόμενη ημέρα. Σήμερα είναι 62 ετών.



Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Rockingham ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε σε «μη αποκαλυπτόμενη τοποθεσία εντός της Βόρειας Καρολίνας». Σε δήλωση που εκδόθηκε στις 20 Φεβρουαρίου, οι Αρχές ανέφεραν ότι είναι «ζωντανή και καλά», διευκρινίζοντας πως, κατόπιν δικού της αιτήματος, δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο διαμονής της.



Ανάμεικτα συναισθήματα στην οικογένεια Η είδηση προκάλεσε έντονα συναισθήματα στους οικείους της. Η ξαδέλφη της, Barbara Byrd, δήλωσε στο WFMYNews 2 ότι η πρώτη της αντίδραση ήταν να βγει έξω και να φωνάξει «είναι ζωντανή». Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο ερώτημα που παραμένει είναι τι συνέβη τον Δεκέμβριο του 2001 και τι την οδήγησε να φύγει. Τόνισε ωστόσο ότι σέβεται την επιθυμία της Smith να μην επικοινωνήσει με την οικογένεια και πως το σημαντικότερο είναι ότι είναι ζωντανή.



Τα χρόνια της αναζήτησης Το 2020, η Amanda είχε στο NBC για τον αντίκτυπο της εξαφάνισης στη ζωή της. Είχε περιγράψει τα πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τη μητέρα της ως μια εμπειρία που άλλαξε τα πάντα, τονίζοντας ότι τίποτα δεν ήταν το ίδιο από τότε.



Σύμφωνα με την ίδια, η μητέρα της συνήθιζε να πηγαίνει για ψώνια τα βράδια και συχνά επισκεπτόταν το Martinsville. Εκείνο το βράδυ περίμεναν να επιστρέψει μέσα σε λίγες ώρες, όμως δεν γύρισε ποτέ.



Τα επόμενα χρόνια χαρακτηρίστηκαν από συνεχείς έρευνες, με αστυνομικούς να επισκέπτονται την οικογένεια και να εξετάζουν κάθε πληροφορία που προέκυπτε, χωρίς όμως αποτέλεσμα.



Ο πατέρας της Amanda, ο οποίος αργότερα ξαναπαντρεύτηκε, πίστευε ότι η Smith «απλώς έφυγε» εκείνο το βράδυ και ξεκίνησε νέα ζωή. Η Amanda είχε παραδεχθεί ότι αυτό το ενδεχόμενο δεν μπορούσε να αποκλειστεί, αλλά ταυτόχρονα την απασχολούσε η σκέψη ότι ίσως κάτι της συνέβη στον δρόμο της επιστροφής.



Η καμπάνια αναζήτησης Στο πλαίσιο των προσπαθειών εντοπισμού της είχε δημιουργηθεί σελίδα στο Facebook με τίτλο «Bring Michele Hundley Smith Home». Σύμφωνα με τις αναρτήσεις, η Smith οδηγούσε ένα πράσινο δασώδες Pontiac Trans Sport του 1995 όταν εξαφανίστηκε.



Η σελίδα ανέφερε ότι «δεν θα άφηνε ποτέ τα παιδιά της από επιλογή» και έκανε έκκληση στην κοινότητα για βοήθεια στην αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με το τι συνέβη.



Μετά τον εντοπισμό της, σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικτυακή ομάδα θα αξιοποιηθεί πλέον για την υποστήριξη αναζητήσεων άλλων αγνοουμένων.



Παρά τον εντοπισμό της Michele Hundley Smith, τα ερωτήματα για τα γεγονότα του 2001 παραμένουν αναπάντητα, καθώς η ίδια επέλεξε να μην αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη ζωή της όλα αυτά τα χρόνια.