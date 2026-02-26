Καταγγελίες Δημοκρατικών για απόσυρση εγγράφων με αναφορές στον Τραμπ από τον «φάκελο Επστάιν»
Καταγγελίες Δημοκρατικών για απόσυρση εγγράφων με αναφορές στον Τραμπ από τον «φάκελο Επστάιν»
Η Επιτροπή Εποπτείας μιλά για «μεγαλύτερη επιχείρηση συγκάλυψης», το υπουργείο Δικαιοσύνης απαντά ότι «τίποτα δεν διαγράφηκε»
Οι εκκλήσεις για διαφάνεια εντείνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι η κυβέρνηση απέσυρε από τον λεγόμενο «φάκελο Επστάιν» έγγραφα στα οποία γινόταν αναφορά στο όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που σχετίζονταν με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης.
Οι Δημοκρατικοί βουλευτές της ισχυρής Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων κατήγγειλαν ότι πρόκειται για «τη μεγαλύτερη επιχείρηση συγκάλυψης της κυβέρνησης, στη σύγχρονη ιστορία». Σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ ανέφεραν: «Απαιτούμε απαντήσεις».
Το δημόσιο ραδιόφωνο NPR μετέδωσε την Τρίτη ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης, επικεφαλής του οποίου είναι πρόσωπο που θεωρείται έμπιστο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, εμπόδισε τη δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με κατηγορίες σε βάρος του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις καταγγελίες αυτές αναφέρεται ότι φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά μια ανήλικη.
Κατά την ίδια πηγή, πολλά έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες κατά του Τζέφρι Επστάιν και στα οποία γινόταν αναφορά στο όνομα του Τραμπ αποσύρθηκαν επίσης από τη δημόσια βάση δεδομένων.
Ο Τζέφρι Επστάιν αυτοκτόνησε το 2019 στη φυλακή, πριν οδηγηθεί για δεύτερη φορά ενώπιον της δικαιοσύνης.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε μέσω της πλατφόρμας Χ, καλώντας τους βουλευτές «να σταματήσουν να εξαπατούν το κοινό δημιουργώντας αγανάκτηση στη ριζοσπαστική, αντιτραμπική βάση τους». «ΤΙΠΟΤΑ δεν διαγράφηκε», επιμένει το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι δεν δημοσιοποιήθηκαν μόνο έγγραφα που ήταν «διπλά», όσα καλύπτονταν ήδη από δικαστική απόφαση μη δημοσιοποίησης ή όσα αποτελούν μέρος εν εξελίξει ομοσπονδιακής έρευνας.
«Το υπουργείο Δικαιοσύνης συνεχίζει να αλλάζει την εκδοχή του. Τα γεγονότα είναι σαφή: έγγραφα που σχετίζονται με επιζώσα η οποία κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέφρι Επστάιν για κακοποίηση όταν ήταν ανήλικη λείπουν από τα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Η κλήτευση της Επιτροπής Εποπτείας από τον περασμένο Αύγουστο δεν παρέχει στο υπουργείο Δικαιοσύνης κανέναν λόγο να παρακρατεί αυτά τα αρχεία. Απαιτούμε άμεση πρόσβαση σε αυτά και το κοινό αξίζει να γνωρίζει ποιος και γιατί δεν τα συμπεριέλαβε στη δημοσιοποίηση του υπουργείου. Αυτή η συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο πρέπει να τερματιστεί», η απάντηση της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
Οι Δημοκρατικοί βουλευτές της ισχυρής Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων κατήγγειλαν ότι πρόκειται για «τη μεγαλύτερη επιχείρηση συγκάλυψης της κυβέρνησης, στη σύγχρονη ιστορία». Σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ ανέφεραν: «Απαιτούμε απαντήσεις».
This is largest government cover-up in modern history. We are demanding answers. https://t.co/bT5VvAJsTV— Oversight Dems (@OversightDems) February 25, 2026
Το δημόσιο ραδιόφωνο NPR μετέδωσε την Τρίτη ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης, επικεφαλής του οποίου είναι πρόσωπο που θεωρείται έμπιστο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, εμπόδισε τη δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με κατηγορίες σε βάρος του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις καταγγελίες αυτές αναφέρεται ότι φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά μια ανήλικη.
Κατά την ίδια πηγή, πολλά έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες κατά του Τζέφρι Επστάιν και στα οποία γινόταν αναφορά στο όνομα του Τραμπ αποσύρθηκαν επίσης από τη δημόσια βάση δεδομένων.
Ο Τζέφρι Επστάιν αυτοκτόνησε το 2019 στη φυλακή, πριν οδηγηθεί για δεύτερη φορά ενώπιον της δικαιοσύνης.
Έρευνα για τον ρόλο του FBIΟι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας ανέφεραν ότι τις τελευταίες εβδομάδες ερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο το FBI διαχειρίστηκε τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν το 2019. Όπως υποστηρίζουν, «μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται να παρακράτησε παρανόμως τις καταθέσεις» του φερόμενου θύματος προς ομοσπονδιακούς πράκτορες.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε μέσω της πλατφόρμας Χ, καλώντας τους βουλευτές «να σταματήσουν να εξαπατούν το κοινό δημιουργώντας αγανάκτηση στη ριζοσπαστική, αντιτραμπική βάση τους». «ΤΙΠΟΤΑ δεν διαγράφηκε», επιμένει το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι δεν δημοσιοποιήθηκαν μόνο έγγραφα που ήταν «διπλά», όσα καλύπτονταν ήδη από δικαστική απόφαση μη δημοσιοποίησης ή όσα αποτελούν μέρος εν εξελίξει ομοσπονδιακής έρευνας.
«Το υπουργείο Δικαιοσύνης συνεχίζει να αλλάζει την εκδοχή του. Τα γεγονότα είναι σαφή: έγγραφα που σχετίζονται με επιζώσα η οποία κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέφρι Επστάιν για κακοποίηση όταν ήταν ανήλικη λείπουν από τα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Η κλήτευση της Επιτροπής Εποπτείας από τον περασμένο Αύγουστο δεν παρέχει στο υπουργείο Δικαιοσύνης κανέναν λόγο να παρακρατεί αυτά τα αρχεία. Απαιτούμε άμεση πρόσβαση σε αυτά και το κοινό αξίζει να γνωρίζει ποιος και γιατί δεν τα συμπεριέλαβε στη δημοσιοποίηση του υπουργείου. Αυτή η συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο πρέπει να τερματιστεί», η απάντηση της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
The Department of Justice continues to change its story. The facts are clear: documents related to a survivor who accused Donald Trump and Jeffery Epstein of abuse when she was a minor are missing from the released files.— Oversight Dems (@OversightDems) February 25, 2026
The Oversight Committee subpoena from last August does… https://t.co/eDRhJ16ijj
Η δημοσιοποίηση των 3 εκατομμυρίων σελίδωνΣτις 30 Ιανουαρίου, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι έδωσε στη δημοσιότητα «περισσότερες από 3 εκατομμύρια σελίδες», εν μέρει λογοκριμένες, από τον «φάκελο Επστάιν», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις νόμου που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο τον περασμένο Νοέμβριο.
Ωστόσο, πολλά από τα θύματα του Επστάιν εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τη λογοκρισία τμημάτων των εγγράφων, αλλά και για το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία δικαστική εξέλιξη ως προς τη δίωξη των φερόμενων συνεργών του χρηματιστή.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στο παρελθόν φιλικές σχέσεις με τον Τζέφρι Επστάιν και κινούνταν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους. Ο ίδιος, ωστόσο, επιμένει ότι δεν γνώριζε την εγκληματική δράση του και διαβεβαιώνει πως είχε διακόψει κάθε επαφή μαζί του πριν η υπόθεση απασχολήσει τη δικαιοσύνη.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στο παρελθόν φιλικές σχέσεις με τον Τζέφρι Επστάιν και κινούνταν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους. Ο ίδιος, ωστόσο, επιμένει ότι δεν γνώριζε την εγκληματική δράση του και διαβεβαιώνει πως είχε διακόψει κάθε επαφή μαζί του πριν η υπόθεση απασχολήσει τη δικαιοσύνη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα