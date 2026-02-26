Καταγγελίες Δημοκρατικών για απόσυρση εγγράφων με αναφορές στον Τραμπ από τον «φάκελο Επστάιν»

Έρευνα για τον ρόλο του FBI

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης συνεχίζει να αλλάζει την εκδοχή του. Τα γεγονότα είναι σαφή: έγγραφα που σχετίζονται με επιζώσα η οποία κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέφρι Επστάιν για κακοποίηση όταν ήταν ανήλικη λείπουν από τα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.





Η κλήτευση της Επιτροπής Εποπτείας από τον περασμένο Αύγουστο δεν παρέχει στο υπουργείο Δικαιοσύνης κανέναν λόγο να παρακρατεί αυτά τα αρχεία. Απαιτούμε άμεση πρόσβαση σε αυτά και το κοινό αξίζει να γνωρίζει ποιος και γιατί δεν τα συμπεριέλαβε στη δημοσιοποίηση του υπουργείου. Αυτή η συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο πρέπει να τερματιστεί», η απάντηση της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.





Η δημοσιοποίηση των 3 εκατομμυρίων σελίδων