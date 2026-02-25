Νέα Υόρκη: Πέταξαν χιονόμπαλες σε αστυνομικούς, αναφορές για τουλάχιστον δύο τραυματίες - Ήταν... χιονοπόλεμος, είπε ο Μαμντάνι

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες τεσσάρων ατόμων που αναζητούνται για ανάκριση

Washington Square Park, στο Μανχάταν, προχωρά η Αστυνομία της Νέας Υόρκης. Το συμβάν σημειώθηκε τη Δευτέρα, εν μέσω



Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο ένστολοι αστυνομικοί περιπολούν σε διάδρομο του πάρκου, όταν δέχονται χιονόμπαλες από διαφορετικές κατευθύνσεις. Καθώς τα αντικείμενα συνεχίζουν να εκτοξεύονται, οι αστυνομικοί εμφανίζονται εκνευρισμένοι και σε ορισμένες περιπτώσεις σπρώχνουν τουλάχιστον δύο άτομα στο έδαφος.





Σε ένα στιγμιότυπο, άτομο πλησιάζει από πίσω έναν εκ των αστυνομικών και του τοποθετεί χιόνι στο κεφάλι, ενώ προς το τέλος του βίντεο ένας αστυνομικός φαίνεται να τρίβει το μάτι του.







Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης, αναφέρεται ότι πολλοί ένστολοι αστυνομικοί χτυπήθηκαν στο πρόσωπο από χιονόμπαλες και «απομακρύνθηκαν από το σημείο με ασθενοφόρο του EMS σε σταθερή κατάσταση» προς κοντινό νοσοκομείο. Δεν δόθηκαν περαιτέρω πληροφορίες για τη φύση των τραυμάτων τους.



Κλείσιμο Τζέσικα Τις, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «απαράδεκτη» και «εγκληματική», επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Ακολούθως, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες τεσσάρων ατόμων που αναζητούνται για ανάκριση σε σχέση με το περιστατικό, καλώντας το κοινό να συμβάλει στην αναγνώρισή τους.







Πολιτική αντιπαράθεση



Το επεισόδιο πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση στη Νέα Υόρκη. Επικριτές του δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι το περιστατικό καταδεικνύει μείωση του σεβασμού προς τις αρχές επί της νέας δημοτικής αρχής, υπενθυμίζοντας ότι κατά την προεκλογική του εκστρατεία είχε δεχθεί επικρίσεις για παλαιότερες δηλώσεις του το 2020 σχετικά με το αστυνομικό σώμα, τις οποίες αργότερα ανασκεύασε.



Στη διερεύνηση περιστατικού κατά το οποίο αστυνομικοί δέχθηκαν χιονόμπαλες από πολίτες, ενώ βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός «χιονοπολέμου» στο, στο Μανχάταν, προχωρά η Αστυνομία της. Το συμβάν σημειώθηκε τη Δευτέρα, εν μέσω της ιστορικής χιονοθύελλας που έπληξε την πόλη.Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο ένστολοι αστυνομικοί περιπολούν σε διάδρομο του πάρκου, όταν δέχονται χιονόμπαλες από διαφορετικές κατευθύνσεις. Καθώς τα αντικείμενα συνεχίζουν να εκτοξεύονται, οι αστυνομικοί εμφανίζονται εκνευρισμένοι και σε ορισμένες περιπτώσεις σπρώχνουν τουλάχιστον δύο άτομα στο έδαφος.Σε ένα στιγμιότυπο, άτομο πλησιάζει από πίσω έναν εκ των αστυνομικών και του τοποθετεί χιόνι στο κεφάλι, ενώ προς το τέλος του βίντεο ένας αστυνομικός φαίνεται να τρίβει το μάτι του.Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης, αναφέρεται ότι πολλοί ένστολοι αστυνομικοί χτυπήθηκαν στο πρόσωπο από χιονόμπαλες και «απομακρύνθηκαν από το σημείο με ασθενοφόρο του EMS σε σταθερή κατάσταση» προς κοντινό νοσοκομείο. Δεν δόθηκαν περαιτέρω πληροφορίες για τη φύση των τραυμάτων τους.Η επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης,, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «απαράδεκτη» και «εγκληματική», επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Ακολούθως, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες τεσσάρων ατόμων που αναζητούνται για ανάκριση σε σχέση με το περιστατικό, καλώντας το κοινό να συμβάλει στην αναγνώρισή τους.Το επεισόδιο πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση στη Νέα Υόρκη. Επικριτές του δημάρχουέσπευσαν να υποστηρίξουν ότι το περιστατικό καταδεικνύει μείωση του σεβασμού προς τις αρχές επί της νέας δημοτικής αρχής, υπενθυμίζοντας ότι κατά την προεκλογική του εκστρατεία είχε δεχθεί επικρίσεις για παλαιότερες δηλώσεις του το 2020 σχετικά με το αστυνομικό σώμα, τις οποίες αργότερα ανασκεύασε.

Ο δήμαρχος, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ την Τρίτη, ανέφερε: «Οι αστυνομικοί, όπως όλοι οι εργαζόμενοι της πόλης, βρίσκονται έξω εν μέσω ιστορικής χιονοθύελλας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των Νεοϋορκέζων και τη ροή της κυκλοφορίας. Δείξτε τους σεβασμό. Αν κάποιος πρέπει να δεχθεί χιονόμπαλα, αυτός είμαι εγώ».



Ωστόσο, σε συνέντευξη Τύπου αργότερα την ίδια ημέρα, ερωτηθείς αν θεωρεί ότι πρέπει να απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες, εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού, δηλώνοντας: «Από τα βίντεο που έχω δει, φαίνεται σαν ένα χιονοπόλεμο».



Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της συνδικαλιστικής ένωσης αστυνομικών Police Benevolent Association. Ο πρόεδρός της, Πάτρικ Χέντρι, έκανε λόγο για «πλήρη αποτυχία ηγεσίας», τονίζοντας σε ανακοίνωσή του: «Δεν επρόκειτο απλώς για έναν χιονοπόλεμο. Ήταν επίθεση – από ενήλικες που πετούσαν κομμάτια πάγου και πέτρες – η οποία οδήγησε δύο αστυνομικούς στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο». Πρόσθεσε ακόμη ότι «αγνοώντας τους τραυματισμούς τους και υποβαθμίζοντας το περιστατικό, ο δήμαρχος έστειλε απαράδεκτο μήνυμα σε κάθε αστυνομικό που υπηρετεί αυτή την πόλη».