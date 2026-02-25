Νέα Υόρκη: Πέταξαν χιονόμπαλες σε αστυνομικούς, αναφορές για τουλάχιστον δύο τραυματίες - Ήταν... χιονοπόλεμος, είπε ο Μαμντάνι
Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες τεσσάρων ατόμων που αναζητούνται για ανάκριση
Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο ένστολοι αστυνομικοί περιπολούν σε διάδρομο του πάρκου, όταν δέχονται χιονόμπαλες από διαφορετικές κατευθύνσεις. Καθώς τα αντικείμενα συνεχίζουν να εκτοξεύονται, οι αστυνομικοί εμφανίζονται εκνευρισμένοι και σε ορισμένες περιπτώσεις σπρώχνουν τουλάχιστον δύο άτομα στο έδαφος.
After New York received nearly 20 inches of snow, videos showed police officers being pelted with snow after they responded to a large snowball fight.— The Washington Post (@washingtonpost) February 25, 2026
Four officers were taken to the hospital with facial lacerations, according to the NYPD. https://t.co/qtN8usV75r pic.twitter.com/VCk1SxewmT
Σε ένα στιγμιότυπο, άτομο πλησιάζει από πίσω έναν εκ των αστυνομικών και του τοποθετεί χιόνι στο κεφάλι, ενώ προς το τέλος του βίντεο ένας αστυνομικός φαίνεται να τρίβει το μάτι του.
WATCH: New York City Police Officers show up to a massive snowball fight at Washington Square Park and immediately start getting pummeled with snowballs after the blizzard today.— RedWave Press (@RedWavePress) February 23, 2026
pic.twitter.com/BjEJ7FDl1A
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης, αναφέρεται ότι πολλοί ένστολοι αστυνομικοί χτυπήθηκαν στο πρόσωπο από χιονόμπαλες και «απομακρύνθηκαν από το σημείο με ασθενοφόρο του EMS σε σταθερή κατάσταση» προς κοντινό νοσοκομείο. Δεν δόθηκαν περαιτέρω πληροφορίες για τη φύση των τραυμάτων τους.
Η επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, Τζέσικα Τις, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «απαράδεκτη» και «εγκληματική», επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Ακολούθως, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες τεσσάρων ατόμων που αναζητούνται για ανάκριση σε σχέση με το περιστατικό, καλώντας το κοινό να συμβάλει στην αναγνώρισή τους.
Wanted for ASSAULT ON A POLICE OFFICER: On 2/23/26 at approximately 4:20 PM, two uniformed police officers were inside Washington Square Park when two individuals intentionally struck the officers multiple times with snow and ice causing injury to their head, neck, and face.… pic.twitter.com/uTvF3fKCyI— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 24, 2026
Πολιτική αντιπαράθεση
Το επεισόδιο πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση στη Νέα Υόρκη. Επικριτές του δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι το περιστατικό καταδεικνύει μείωση του σεβασμού προς τις αρχές επί της νέας δημοτικής αρχής, υπενθυμίζοντας ότι κατά την προεκλογική του εκστρατεία είχε δεχθεί επικρίσεις για παλαιότερες δηλώσεις του το 2020 σχετικά με το αστυνομικό σώμα, τις οποίες αργότερα ανασκεύασε.
Ωστόσο, σε συνέντευξη Τύπου αργότερα την ίδια ημέρα, ερωτηθείς αν θεωρεί ότι πρέπει να απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες, εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού, δηλώνοντας: «Από τα βίντεο που έχω δει, φαίνεται σαν ένα χιονοπόλεμο».
Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της συνδικαλιστικής ένωσης αστυνομικών Police Benevolent Association. Ο πρόεδρός της, Πάτρικ Χέντρι, έκανε λόγο για «πλήρη αποτυχία ηγεσίας», τονίζοντας σε ανακοίνωσή του: «Δεν επρόκειτο απλώς για έναν χιονοπόλεμο. Ήταν επίθεση – από ενήλικες που πετούσαν κομμάτια πάγου και πέτρες – η οποία οδήγησε δύο αστυνομικούς στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο». Πρόσθεσε ακόμη ότι «αγνοώντας τους τραυματισμούς τους και υποβαθμίζοντας το περιστατικό, ο δήμαρχος έστειλε απαράδεκτο μήνυμα σε κάθε αστυνομικό που υπηρετεί αυτή την πόλη».
