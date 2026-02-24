Η Νέα Υόρκη επιστρέφει στην κανονικότητα μετά τη σφοδρότερη χιονοθύελλα της τελευταίας δεκαετίας, δείτε βίντεο

Διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων

Περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε ολόκληρη τη βορειοανατολική ακτή, κυρίως στη Μασαχουσέτη και το Νιου Τζέρσεϊ.Οι ακυρώσεις πτήσεων ξεπέρασαν τις 3.400 την Κυριακή και τις 5.600 τη Δευτέρα, σύμφωνα με το FlightAware, ενώ για την Τρίτη είχαν ήδη ακυρωθεί πάνω από 1.700 πτήσεις. Οι Delta και American Airlines ανακοίνωσαν ευέλικτες πολιτικές επανέκδοσης εισιτηρίων.Ο δήμαρχος Ζοράν Μάμντανι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επέβαλε καθολική απαγόρευση μετακινήσεων, η οποία άρθηκε γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας. Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν την Τρίτη, παρά τις αντιδράσεις κυρίως στο Staten Island.Το μετρό λειτουργεί πλέον σχεδόν κανονικά, με εξαίρεση τη γραμμή του Staten Island, ενώ οι επιβάτες καλούνται να αναμένουν καθυστερήσεις στις υπαίθριες διαδρομές. Τα λεωφορεία κινούνται με περιορισμούς, ενώ τα μεγάλα οχήματα παραμένουν εκτός κυκλοφορίας.Η Long Island Rail Road επαναλειτουργεί περιορισμένα, ενώ στο Νιου Τζέρσεϊ οι περισσότερες σιδηροδρομικές και λεωφορειακές γραμμές παραμένουν σε αναστολή.Σχεδόν 1.500 άτομα έχουν ήδη προσληφθεί μέσω του έκτακτου προγράμματος εκχιονισμού του Δήμου Νέας Υόρκης, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν αρχικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.Στη Νέα Υόρκη, πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να βοηθήσουν στον καθαρισμό πεζοδρομίων, ενώ στο Μπρούκλιν εκδηλώθηκε υπόγεια ηλεκτρική πυρκαγιά που προκάλεσε εκκένωση πολυκατοικίας.Στη Βοστώνη, κοινωνικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για τη στήριξη αστέγων, διανέμοντας κουβέρτες και ζεστά ροφήματα. Στο Ντέλαγουερ, η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο για απολύτως απαραίτητα οχήματα, ενώ συνεργεία από τη Βιρτζίνια συνδράμουν στην αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για τον ισχυρότερο βορειοανατολικό χειμερινό κυκλώνα της τελευταίας δεκαετίας, με σπάνια φαινόμενα όπως καταιγίδες και αστραπές να συνοδεύουν τη χιονόπτωση.Φωτογραφίες: REUTERS