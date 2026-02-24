Η Νέα Υόρκη επιστρέφει στην κανονικότητα μετά τη σφοδρότερη χιονοθύελλα της τελευταίας δεκαετίας, δείτε βίντεο
Ένατη μεγαλύτερη καταιγίδα στην ιστορία της πόλης, πάνω από 600.000 χωρίς ρεύμα και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη και Φιλαδέλφεια - Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία
Σφοδρή χιονοθύελλα με ανέμους που έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα έπληξε τις βορειοανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ, αποθέτοντας πάνω από 60 εκατοστά χιονιού σε πολλές περιοχές και προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, στην ηλεκτροδότηση και στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Η Νέα Υόρκη κήρυξε τη λήξη της κακοκαιρίας το απόγευμα της Δευτέρας και επιχειρεί σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.
Στο Λονγκ Άιλαντ και στο Central Islip το χιόνι άγγιξε τα 79 εκατοστά, ενώ στο Γουόρικ του Ρόουντ Άιλαντ ξεπέρασε τα 92 εκατοστά, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη χιονόστρωση στη χώρα.
Συνολικά, τουλάχιστον 19 τοποθεσίες σε πέντε Πολιτείες κατέγραψαν χιονόπτωση άνω των 61 εκατοστών.
Στη Μασαχουσέτη, η ισχυρότερη ριπή ανέμου καταγράφηκε στο Ναντάκετ, φτάνοντας τα 133,6 χλμ./ώρα, ενώ ριπές επιπέδου τυφώνα σημειώθηκαν σε ολόκληρο το Κέιπ Κοντ.
Οι κυβερνήτες οκτώ Πολιτειών κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επιβάλλοντας απαγορεύσεις μη αναγκαίων μετακινήσεων σε Νιου Τζέρσεϊ, ευρύτερη περιοχή Νέας Υόρκης και τμήματα της Μασαχουσέτης. Αν και ορισμένα μέτρα ήρθησαν, οι αρχές συνέχισαν να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.
Ρεκόρ χιονόπτωσης σε Νέα Υόρκη και Ρόουντ ΆιλαντΗ χιονοθύελλα καταγράφηκε ως η ένατη μεγαλύτερη στην ιστορία της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με στοιχεία που χρονολογούνται από το 1869. Στο Central Park καταγράφηκαν τουλάχιστον 50 εκατοστά χιονιού, ενώ σε περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς το ύψος έφτασε τα 51 εκατοστά.
Άνεμοι 130 χλμ./ώρα και συνθήκες whiteoutΆνεμοι που έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα έπληξαν το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, την Πενσιλβάνια, το Κονέκτικατ, το Ρόουντ Άιλαντ και τη Μασαχουσέτη, δημιουργώντας φαινόμενα «whiteout» με σχεδόν μηδενική ορατότητα.
26 Inches of snow in Freehold NJ! @ryanhallyall @NWS_MountHolly @MaxVelocityWX pic.twitter.com/cDHf97ts7M— Will M. (@willmwx) February 23, 2026
Διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεωνΠερισσότερα από 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε ολόκληρη τη βορειοανατολική ακτή, κυρίως στη Μασαχουσέτη και το Νιου Τζέρσεϊ.
Οι ακυρώσεις πτήσεων ξεπέρασαν τις 3.400 την Κυριακή και τις 5.600 τη Δευτέρα, σύμφωνα με το FlightAware, ενώ για την Τρίτη είχαν ήδη ακυρωθεί πάνω από 1.700 πτήσεις. Οι Delta και American Airlines ανακοίνωσαν ευέλικτες πολιτικές επανέκδοσης εισιτηρίων.
Heavy bands of snow over New York City. This is the kind of storm you'll be telling your children and grandchildren about. We're going to see some very impressive snowfall totals when this is over. pic.twitter.com/XIXJGoUnxX— Nicholas Isabella (@NycStormChaser) February 23, 2026
Σταδιακή αποκατάσταση στη Νέα ΥόρκηΟ δήμαρχος Ζοράν Μάμντανι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επέβαλε καθολική απαγόρευση μετακινήσεων, η οποία άρθηκε γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας. Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν την Τρίτη, παρά τις αντιδράσεις κυρίως στο Staten Island.
Το μετρό λειτουργεί πλέον σχεδόν κανονικά, με εξαίρεση τη γραμμή του Staten Island, ενώ οι επιβάτες καλούνται να αναμένουν καθυστερήσεις στις υπαίθριες διαδρομές. Τα λεωφορεία κινούνται με περιορισμούς, ενώ τα μεγάλα οχήματα παραμένουν εκτός κυκλοφορίας.
Η Long Island Rail Road επαναλειτουργεί περιορισμένα, ενώ στο Νιου Τζέρσεϊ οι περισσότερες σιδηροδρομικές και λεωφορειακές γραμμές παραμένουν σε αναστολή.
Σχεδόν 1.500 άτομα έχουν ήδη προσληφθεί μέσω του έκτακτου προγράμματος εκχιονισμού του Δήμου Νέας Υόρκης, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν αρχικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Αλληλεγγύη και συνεχιζόμενες δυσκολίεςΣτη Νέα Υόρκη, πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να βοηθήσουν στον καθαρισμό πεζοδρομίων, ενώ στο Μπρούκλιν εκδηλώθηκε υπόγεια ηλεκτρική πυρκαγιά που προκάλεσε εκκένωση πολυκατοικίας.
Στη Βοστώνη, κοινωνικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για τη στήριξη αστέγων, διανέμοντας κουβέρτες και ζεστά ροφήματα. Στο Ντέλαγουερ, η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο για απολύτως απαραίτητα οχήματα, ενώ συνεργεία από τη Βιρτζίνια συνδράμουν στην αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για τον ισχυρότερο βορειοανατολικό χειμερινό κυκλώνα της τελευταίας δεκαετίας, με σπάνια φαινόμενα όπως καταιγίδες και αστραπές να συνοδεύουν τη χιονόπτωση.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη
To those who are saying this isn’t a blizzard...well, this is a blizzard— New York City Kopp (@NYCkopp) February 23, 2026
🌬️❄️❄️❄️ New York City #blizzard2026 pic.twitter.com/dJMstJbgp3
The New York City Blizzard of 2026 in Central Park pic.twitter.com/zVFb1fM3MM— Bagels & Walks (@BagelsAndWalks) February 23, 2026
Φωτογραφίες: REUTERS
