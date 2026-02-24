Η Νέα Υόρκη επιστρέφει στην κανονικότητα μετά τη σφοδρότερη χιονοθύελλα της τελευταίας δεκαετίας, δείτε βίντεο
Ένατη μεγαλύτερη καταιγίδα στην ιστορία της πόλης, πάνω από 600.000 χωρίς ρεύμα και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη και Φιλαδέλφεια - Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία

Σφοδρή χιονοθύελλα με ανέμους που έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα έπληξε τις βορειοανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ, αποθέτοντας πάνω από 60 εκατοστά χιονιού σε πολλές περιοχές και προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, στην ηλεκτροδότηση και στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Η Νέα Υόρκη κήρυξε τη λήξη της κακοκαιρίας το απόγευμα της Δευτέρας και επιχειρεί σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Ρεκόρ χιονόπτωσης σε Νέα Υόρκη και Ρόουντ Άιλαντ

Η χιονοθύελλα καταγράφηκε ως η ένατη μεγαλύτερη στην ιστορία της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με στοιχεία που χρονολογούνται από το 1869. Στο Central Park καταγράφηκαν τουλάχιστον 50 εκατοστά χιονιού, ενώ σε περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς το ύψος έφτασε τα 51 εκατοστά.

Στο Λονγκ Άιλαντ και στο Central Islip το χιόνι άγγιξε τα 79 εκατοστά, ενώ στο Γουόρικ του Ρόουντ Άιλαντ ξεπέρασε τα 92 εκατοστά, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη χιονόστρωση στη χώρα.

Συνολικά, τουλάχιστον 19 τοποθεσίες σε πέντε Πολιτείες κατέγραψαν χιονόπτωση άνω των 61 εκατοστών.

Live: Historic Storm Slams New York - View from Times Square

Άνεμοι 130 χλμ./ώρα και συνθήκες whiteout

Άνεμοι που έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα έπληξαν το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, την Πενσιλβάνια, το Κονέκτικατ, το Ρόουντ Άιλαντ και τη Μασαχουσέτη, δημιουργώντας φαινόμενα «whiteout» με σχεδόν μηδενική ορατότητα.

Στη Μασαχουσέτη, η ισχυρότερη ριπή ανέμου καταγράφηκε στο Ναντάκετ, φτάνοντας τα 133,6 χλμ./ώρα, ενώ ριπές επιπέδου τυφώνα σημειώθηκαν σε ολόκληρο το Κέιπ Κοντ.


Κλείσιμο

Οι κυβερνήτες οκτώ Πολιτειών κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επιβάλλοντας απαγορεύσεις μη αναγκαίων μετακινήσεων σε Νιου Τζέρσεϊ, ευρύτερη περιοχή Νέας Υόρκης και τμήματα της Μασαχουσέτης. Αν και ορισμένα μέτρα ήρθησαν, οι αρχές συνέχισαν να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

US Emergency: 'Historic' Snow Storm Slams Into New York| Scary Scenes, Freezing Nightmare| Watch 4k

Διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων

Περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε ολόκληρη τη βορειοανατολική ακτή, κυρίως στη Μασαχουσέτη και το Νιου Τζέρσεϊ.

Οι ακυρώσεις πτήσεων ξεπέρασαν τις 3.400 την Κυριακή και τις 5.600 τη Δευτέρα, σύμφωνα με το FlightAware, ενώ για την Τρίτη είχαν ήδη ακυρωθεί πάνω από 1.700 πτήσεις. Οι Delta και American Airlines ανακοίνωσαν ευέλικτες πολιτικές επανέκδοσης εισιτηρίων.


Σταδιακή αποκατάσταση στη Νέα Υόρκη

Ο δήμαρχος Ζοράν Μάμντανι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επέβαλε καθολική απαγόρευση μετακινήσεων, η οποία άρθηκε γύρω στο μεσημέρι της Δευτέρας. Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν την Τρίτη, παρά τις αντιδράσεις κυρίως στο Staten Island.

Το μετρό λειτουργεί πλέον σχεδόν κανονικά, με εξαίρεση τη γραμμή του Staten Island, ενώ οι επιβάτες καλούνται να αναμένουν καθυστερήσεις στις υπαίθριες διαδρομές. Τα λεωφορεία κινούνται με περιορισμούς, ενώ τα μεγάλα οχήματα παραμένουν εκτός κυκλοφορίας.

Η Long Island Rail Road επαναλειτουργεί περιορισμένα, ενώ στο Νιου Τζέρσεϊ οι περισσότερες σιδηροδρομικές και λεωφορειακές γραμμές παραμένουν σε αναστολή.

Σχεδόν 1.500 άτομα έχουν ήδη προσληφθεί μέσω του έκτακτου προγράμματος εκχιονισμού του Δήμου Νέας Υόρκης, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν αρχικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Αλληλεγγύη και συνεχιζόμενες δυσκολίες

Στη Νέα Υόρκη, πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να βοηθήσουν στον καθαρισμό πεζοδρομίων, ενώ στο Μπρούκλιν εκδηλώθηκε υπόγεια ηλεκτρική πυρκαγιά που προκάλεσε εκκένωση πολυκατοικίας.

Στη Βοστώνη, κοινωνικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για τη στήριξη αστέγων, διανέμοντας κουβέρτες και ζεστά ροφήματα. Στο Ντέλαγουερ, η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο για απολύτως απαραίτητα οχήματα, ενώ συνεργεία από τη Βιρτζίνια συνδράμουν στην αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για τον ισχυρότερο βορειοανατολικό χειμερινό κυκλώνα της τελευταίας δεκαετίας, με σπάνια φαινόμενα όπως καταιγίδες και αστραπές να συνοδεύουν τη χιονόπτωση.


Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη 




Φωτογραφίες: REUTERS

