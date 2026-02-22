Ισχυρή χιονοθύελλα πλήττει την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, έως 60 εκατοστά χιονιού σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη
Ισχυρή χιονοθύελλα πλήττει την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, έως 60 εκατοστά χιονιού σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη

Προειδοποιήσεις για επικίνδυνες μετακινήσεις και διακοπές ρεύματος – Κίνδυνος πλημμυρών σε Ντέλαγουερ και Νιου Τζέρσεϊ

Ισχυρή χιονοθύελλα πλήττει την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, έως 60 εκατοστά χιονιού σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη
Αντιμέτωπη με νέα ισχυρή χιονοθύελλα βρίσκεται από σήμερα η Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη, το ύψος του χιονιού θα ξεπεράσει τα 30 εκατοστά και κατά τόπους θα φτάσει έως και τα 60.

Ύστερα από τη σφοδρή χιονοθύελλα που έπληξε τις βορειοανατολικές ΗΠΑ στα τέλη Ιανουαρίου, μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια, η Βοστώνη και η Ουάσινγκτον προετοιμάζονται εκ νέου για έντονες χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε το Σάββατο σε συνέντευξη Τύπου ότι το ύψος του χιονιού ενδέχεται να ξεπεράσει κατά τόπους τα 50 εκατοστά. Προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, προειδοποιώντας ότι αυτές θα είναι «εξαιρετικά επικίνδυνες» το πρωί της Δευτέρας.



Προειδοποιήσεις από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) εκτίμησε ότι στη Βοστώνη το ύψος του χιονιού θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 60 εκατοστών. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε ορισμένα σημεία της Ανατολικής Ακτής οι μετακινήσεις θα καταστούν «σχεδόν αδύνατες» λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η NWS έκανε επίσης λόγο για αυξημένο κίνδυνο διακοπών στην ηλεκτροδότηση, καθώς και για πιθανές πλημμύρες σε περιοχές του Ντέλαγουερ και του Νιου Τζέρσεϊ.

Το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας

Στα τέλη Ιανουαρίου, χιονοθύελλα που έπληξε 14 αμερικανικές πολιτείες είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 100 άνθρωποι, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές και στις υποδομές.
