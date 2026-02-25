Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 64.000 δολ. για κάθε θύμα
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το ποσό θα καταβληθεί για κάθε άτομο που έχασε τη ζωή του, καθώς και για κάθε τραυματία που χρειάστηκε νοσηλεία
Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη (25/2) την καταβολή εφάπαξ ποσού ύψους 64.000 δολαρίων στους σοβαρά τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς που σημειώθηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, με απολογισμό 41 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες.
Όπως διευκρίνισε το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας, η λεγόμενη «συνεισφορά αλληλεγγύης» έχει στόχο να προσφέρει άμεση οικονομική στήριξη στους πληγέντες και να αποτελέσει ένδειξη συμπαράστασης εκ μέρους του κράτους. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το ποσό θα καταβληθεί για κάθε άτομο που έχασε τη ζωή του, καθώς και για κάθε τραυματία που χρειάστηκε νοσηλεία.
Σύμφωνα με μαρτυρίες και τα πρώτα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από τη χρήση πυροτεχνημάτων τα οποία άναψαν το αφρώδες ηχομονωτικό υλικό στην οροφή του υπογείου του μπαρ. Οι ελβετικές Αρχές ανέφεραν ότι συνολικά 115 άτομα τραυματίστηκαν. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν έφηβοι, ενώ αρκετοί ήταν αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων πολίτες από τη Γαλλία και την Ιταλία.
