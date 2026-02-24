ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ
Ζέστη Γαλλία Ρεκόρ Θερμοκρασία Υδράργυρος

Πρόωρο καλοκαίρι στη Γαλλία: 14 βαθμοί πάνω από το φυσιολογικό η θερμοκρασία στα νοτιοδυτικά της χώρας

Νέο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη χώρα, μετά το 1994 και το 2020

Ο υδράργυρος ξεπέρασε σήμερα τους 25°C και πλησίασε τους 30°C στη νοτιοδυτική Γαλλία, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ρεκόρ υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών.

Στην Ορτέζ, κοντά στα Πυρηναία, το θερμόμετρο έδειξε 28,3 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον Φεβρουάριο σε αυτόν τον μετεωρολογικό σταθμό, ο οποίος άνοιξε το 1994. Το προηγούμενο ρεκόρ στην περιοχή ήταν 27,1°C και είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2020.

14 βαθμοί πάνω από το φυσιολογικό

Μέγιστη θερμοκρασία 27°C καταγράφηκε στην Μπιαρίτζ (14 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή), 26°C στο Πω, 25°C στο Μον-ντε-Μαρσάν και 22°C στη Τουλούζη.


Στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας, οι θερμοκρασίες – που ήταν ήδη υψηλές για αυτήν την εποχή του χρόνου – αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο και παραπέμπουν σε… Μάιο, υπογραμμίζει η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Météo France).

Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα αποτελούν ολοένα και πιο συχνό φαινόμενο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, επισημαίνουν οι ειδικοί.
