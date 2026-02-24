Βρετανός υπουργός Εμπορίου για έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου: Αγενής, αλαζόνας και ανίκανος να διαχωρίσει το δημόσιο από το προσωπικό συμφέρον
Ο υπουργός υποστήριξε ότι είχε ζητήσει κατ’ επανάληψη την απομάκρυνση του έκπτωτου πρίγκιπα από δημόσιο ρόλο εξαιτίας της σύνδεσής του με τον Επστάιν
Σκληρή κριτική άσκησε ο υπουργός Εμπορίου της Βρετανίας Κρις Μπράιαντ στον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, κάνοντας λόγο για αλαζονική και ακατάλληλη συμπεριφορά, ενώ υποστήριξε ότι είχε ζητήσει κατ’ επανάληψη την απομάκρυνσή του από δημόσιο ρόλο εξαιτίας της σύνδεσής του με τον Τζέφρι Επστάιν.
Ειδικότερα, ο Μπράιαντ, μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, περιέγραψε τον έκπτωτο πρίγκιπα ως «αγενή, αλαζόνα και υπερφίαλο», προσθέτοντας ότι δεν μπορούσε να διαχωρίσει «το δημόσιο συμφέρον, το οποίο ισχυριζόταν ότι υπηρετούσε, από το προσωπικό του συμφέρον».
Όπως ανέφερε, συνάδελφοι και δημόσιοι λειτουργοί του έχουν μεταφέρει εμπειρίες από τις επαφές τους μαζί του, οι οποίες, κατά τον ίδιο, παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά: «έναν άνθρωπο που βρισκόταν διαρκώς σε μια προσπάθεια αυτοπροβολής και προσωπικού οφέλους».
Ο Βρετανός υπουργός αναφέρθηκε σε επίσκεψη του Άντριου στο Τόνιπαντι για συνάντηση με δόκιμους του ναυτικού. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέοι ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που θα συναντούσαν μέλος της βασιλικής οικογένειας, ωστόσο εκείνος επέμεινε να μεταβεί με ελικόπτερο, σε αντίθεση με τη μητέρα του, η οποία, όπως σημείωσε, είχε επισκεφθεί δύο φορές την περιοχή Ρόντα και είχε φθάσει οδικώς. Κατά τον Μπράιαντ, ο Άντριου αποχώρησε νωρίτερα και δεν έδειξε ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους νέους.
Διευκρίνισε πάντως ότι η συμπεριφορά αυτή «δεν συνιστά έγκλημα», προσθέτοντας με σκωπτική διάθεση ότι «ούτε η αλαζονεία είναι – ευτυχώς, υποθέτω».
Ο Μπράιαντ ανέφερε επίσης ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα το 2011 την απομάκρυνση του Άντριου από τη θέση του ειδικού εμπορικού απεσταλμένου, εν μέρει λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Επστάιν. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, ο τότε πρωθυπουργός, ο υπουργός Εσωτερικών και «πολλοί άλλοι στην κυβέρνηση» τον υπερασπίστηκαν «ξανά και ξανά».
