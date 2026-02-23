Νέα ντροπή για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου: Ακτιβιστές κρέμασαν στο Λούβρο την φωτογραφία από τη σύλληψή του, δείτε βίντεο
Η βρετανική «αντι-δισεκατομμυριούχος ομάδα» με το όνομα «Everyone Hates Elon (Όλοι μισούν τον Έλον)» κρέμασε τη φωτογραφία σε έναν τοίχο του γαλλικού μουσείου
Ακτιβιστές κρέμασαν μια φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι της Γαλλίας για να δείξουν στον πρώην δούκα «πώς θα τον θυμάται ο κόσμος» μετά τη σύλληψή του.
Την Κυριακή, η βρετανική «αντι-δισεκατομμυριούχος ομάδα» με το όνομα «Everyone Hates Elon (Όλοι μισούν τον Έλον)» κρέμασε τη φωτογραφία σε έναν τοίχο του γαλλικού μουσείου. Κάτω από την κορνιζαρισμένη φωτογραφία, η ομάδα κρέμασε επίσης μια λεζάντα με τον τίτλο «Τώρα ιδρώνει».
Η φωτογραφία δείχνει μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες των τελευταίων ημερών με τον πρίγκιπα Άντριου να κάθεται καταβεβλημένος στο πίσω κάθισμα ενός Range Rover μετά την αποχώρησή του από το αστυνομικό τμήμα του Νόρφολκ.
Στο Instagram, η ομάδα «Everyone Hates Elon» μοιράστηκε ένα βίντεο με τα μέλη της να τοποθετούν τη φωτογραφία, με τη λεζάντα: «Λένε «κρεμάστε την στο Λούβρο». Και αυτό κάναμε». Ένα άλλο βίντεο δείχνει επισκέπτες να γελούν με τη διαβόητη φωτογραφία και να τη φωτογραφίζουν. Η φωτογραφία αφαιρέθηκε 15 λεπτά αργότερα από το προσωπικό του Λούβρου.
«Σκεφτήκαμε να δείξουμε στον πρώην πρίγκιπα Άντριου πώς θα τον θυμάται ο κόσμος, τοποθετώντας αυτή την εμβληματική φωτογραφία της σύλληψής του στο Λούβρο», δήλωσε η ομάδα στο Reuters και συμπλήρωσε: «Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Δικαιοσύνη για όλους τους επιζώντες του Έπσταϊν».
Η ομάδα Everyone Hates Elon δηλώνει ότι η αποστολή της είναι «να εκνευρίζει τους δισεκατομμυριούχους με μικρές ενέργειες». Προηγουμένως, είχε αναρτήσει αφίσες σε στάσεις λεωφορείων στο ανατολικό Λονδίνο με τον Έλον Μασκ σε ένα Tesla και τη λεζάντα: «Πάει από 0 σε 1939 σε 3 δευτερόλεπτα».
