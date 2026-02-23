Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ: Βέτο της Ουγγαρίας στις νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Ο Όρμπαν απειλεί να μπλοκάρει και το δάνειο, ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο μετά το νέο ουκρανικό πλήγμα σε ρωσικό σταθμό άντλησης πετρελαίου που εξυπηρετεί τον αγωγό Ντρουζμπά - Ο Αντόνιο Κόστα καλεί τη Βουδαπέστη να τηρήσει τη δέσμευσή της