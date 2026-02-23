Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία
Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία
Το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά
Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά.
«Από σήμερα, εάν η ουκρανική πλευρά στραφεί στη Σλοβακία ζητώντας βοήθεια για τη σταθεροποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, δεν θα λάβει τέτοια βοήθεια», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.
Ο Φίτσο διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του.
