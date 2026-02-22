Εφοδιασμένος «με τουφέκι και μπιτόνι βενζίνης» ο άνδρας που πυροβόλησαν και σκότωσαν οι πράκτορες στην έπαυλη του Τραμπ

🚨 BREAKING: An armed man was shot and killed by U.S. Secret Service agents and Palm Beach County deputies after breaching the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. pic.twitter.com/lWe5R0tGLi — Breaking911 (@Breaking911) February 22, 2026

Ένας νεαρός από τη Βόρεια Καρολίνα, που είχε δηλωθεί αγνοούμενος, ήταν ο «εισβολέας»

Οι απόπειρες κατά του Τραμπ

Ο άνδρας που φέρεται ότι παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας είναι ένας νεαρός 21 ετών από τη Βόρεια Καρολίνα, ονόματι Όστιν Τάκερ Μάρτιν, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στις έρευνες.Ο Μάρτιν είχε δηλωθεί αγνοούμενος τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε η ίδια πηγή.Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σχολίασε ότι η Μυστική Υπηρεσία «έδρασε γρήγορα και αποφασιστικά για να εξουδετερώσει έναν τρελό, οπλισμένο με τουφέκι και με μια φιάλη αερίου, που εισέβαλε στο σπίτι του προέδρου Τραμπ.Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν αποκαλύψει καμία πληροφορία σχετικά με το κίνητρο του δράστη. Την έρευνα έχει αναλάβει το FBI και ο διευθυντής του, ο Κας Πατέλ, έγραψε σε μια ανάρτησή του ότι η υπηρεσία «αφιερώνει όλους τους αναγκαίους πόρους» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ, μετά το επεισόδιο αυτό και ευχαρίστησε τη Μυστική Υπηρεσία για την προστασία που παρέχει στον πρόεδρο και την οικογένειά του. «Δεν γνωρίζουμε αν αυτό το άτομο ήταν ο ιθύνων νους, αν ήταν ψυχικά διαταραγμένος ή τι ήταν ακριβώς», είπε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος σε δύο απόπειρες δολοφονίας κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.Τον Ιούλιο 2024, σφαίρα τον βρήκε στο αυτί σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια. Ενας θεατής σκοτώθηκε.Δύο μήνες αργότερα, έγινε στόχος σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.Η Μυστική Υπηρεσία είχε δεχθεί δριμεία κριτική και τις δύο φορές.Οι ΗΠΑ έχουν περισσότερα ιδιωτικά όπλα από κατοίκους: ένας ενήλικας στους τρεις κατέχει τουλάχιστον ένα όπλο και ένας ενήλικας στους δύο ζει σε νοικοκυριό όπου υπάρχει τουλάχιστον ένα όπλο.