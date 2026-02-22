Εφοδιασμένος «με τουφέκι και μπιτόνι βενζίνης» ο άνδρας που πυροβόλησαν και σκότωσαν οι πράκτορες στην έπαυλη του Τραμπ
Εφοδιασμένος «με τουφέκι και μπιτόνι βενζίνης» ο άνδρας που πυροβόλησαν και σκότωσαν οι πράκτορες στην έπαυλη του Τραμπ
Ένας 21χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα, που είχε δηλωθεί αγνοούμενος, ήταν ο «εισβολέας» - Οι δυνάμεις ασφαλείας έδειξαν κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το τουφέκι του σε φωτογραφία - Ο Τραμπ δεν βρισκόταν στο Μαρ-α-Λάγκο
Άνδρας εφοδιασμένος με τουφέκι και ένα μπιτόνι βενζίνη εισχώρησε παρανόμως την νύκτα της Κυριακής στην περίμετρο ασφαλείας της κατοικίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στην Φλόριντα και πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.
Ο Τραμπ βρισκόταν στην Ουάσινγκτον.
«Ενοπλος άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε (...) αφού εισχώρησε παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του Μαρ-α-Λάγκο νωρίς το πρωί», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο Αντονι Γκουλιελμίνι, εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των υψηλών πολιτικών προσώπων στις ΗΠΑ.
«Περί την 1.30 άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών (...) εντοπίσθηκε κοντά στην βόρεια είσοδο της ιδιοκτησίας Μαρ-α-Λάγκο εφοδιασμένος με κάτι που έμοιαζε με τουφέκι και με μπιτόνι βενζίνης», διευκρίνισε.
Κατά την διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου αργότερα οι δυνάμεις ασφαλείας ανασκεύασαν τα περί αντιπαράθεσης.
«Τα μόνα λόγια που του απευθύναμε ήταν "αφήστε ό,τι κρατάτε", δηλαδή το μπιτόνι της βενζίνης και το τουφέκι», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας του Παλμ Μπιτς Ρικ Μπράντσο.
«Εκείνη την στιγμή άφησε το μπιτόνι και σήκωσε το όπλο σε θέση βολής» και «τότε» ένας αστυνομικός της κομητείας του Παλμ Μπιτς και πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας «άνοιξαν πυρ και εξουδετέρωσαν την απειλή».
Ο ύποπτος «πέθανε επί τόπου». Κανείς αστυνομικός δεν τραυματίσθηκε.
Οι δυνάμεις ασφαλείας δεν έδωσαν άλλες πληροφορίες για την ταυτότητα του υπόπτου, αλλά έδειξαν κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το τουφέκι σε φωτογραφία.
Το FBI ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν το οπτικό υλικό που έχουν καταγράψει οι εξωτερικές τους κάμερες.
Ο Τραμπ βρισκόταν στην Ουάσινγκτον.
«Ενοπλος άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε (...) αφού εισχώρησε παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του Μαρ-α-Λάγκο νωρίς το πρωί», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο Αντονι Γκουλιελμίνι, εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των υψηλών πολιτικών προσώπων στις ΗΠΑ.
«Περί την 1.30 άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών (...) εντοπίσθηκε κοντά στην βόρεια είσοδο της ιδιοκτησίας Μαρ-α-Λάγκο εφοδιασμένος με κάτι που έμοιαζε με τουφέκι και με μπιτόνι βενζίνης», διευκρίνισε.
Αφού αντιπαρατέθηκαν με τον άνδρα, οι πράκτορες πυροβόλησαν πολλές φορές, εξήγησε.
NEW: Sheriff's department shows a photo of the shotgun and gas can recovered from the man who was killed after allegedly breaching the secure perimeter at President Trump’s Mar-a-Lago estate.— Fox News (@FoxNews) February 22, 2026
“Fortunately, nobody was in jeopardy inside because of the quick action that was taken… pic.twitter.com/srH6JoUmoA
Κατά την διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου αργότερα οι δυνάμεις ασφαλείας ανασκεύασαν τα περί αντιπαράθεσης.
«Τα μόνα λόγια που του απευθύναμε ήταν "αφήστε ό,τι κρατάτε", δηλαδή το μπιτόνι της βενζίνης και το τουφέκι», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας του Παλμ Μπιτς Ρικ Μπράντσο.
«Εκείνη την στιγμή άφησε το μπιτόνι και σήκωσε το όπλο σε θέση βολής» και «τότε» ένας αστυνομικός της κομητείας του Παλμ Μπιτς και πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας «άνοιξαν πυρ και εξουδετέρωσαν την απειλή».
Ο ύποπτος «πέθανε επί τόπου». Κανείς αστυνομικός δεν τραυματίσθηκε.
Οι δυνάμεις ασφαλείας δεν έδωσαν άλλες πληροφορίες για την ταυτότητα του υπόπτου, αλλά έδειξαν κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το τουφέκι σε φωτογραφία.
Το FBI ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν το οπτικό υλικό που έχουν καταγράψει οι εξωτερικές τους κάμερες.
🚨 BREAKING: An armed man was shot and killed by U.S. Secret Service agents and Palm Beach County deputies after breaching the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. pic.twitter.com/lWe5R0tGLi— Breaking911 (@Breaking911) February 22, 2026
Ένας νεαρός από τη Βόρεια Καρολίνα, που είχε δηλωθεί αγνοούμενος, ήταν ο «εισβολέας»Ο άνδρας που φέρεται ότι παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας είναι ένας νεαρός 21 ετών από τη Βόρεια Καρολίνα, ονόματι Όστιν Τάκερ Μάρτιν, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στις έρευνες.
Ο Μάρτιν είχε δηλωθεί αγνοούμενος τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε η ίδια πηγή.
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σχολίασε ότι η Μυστική Υπηρεσία «έδρασε γρήγορα και αποφασιστικά για να εξουδετερώσει έναν τρελό, οπλισμένο με τουφέκι και με μια φιάλη αερίου, που εισέβαλε στο σπίτι του προέδρου Τραμπ.
Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν αποκαλύψει καμία πληροφορία σχετικά με το κίνητρο του δράστη. Την έρευνα έχει αναλάβει το FBI και ο διευθυντής του, ο Κας Πατέλ, έγραψε σε μια ανάρτησή του ότι η υπηρεσία «αφιερώνει όλους τους αναγκαίους πόρους» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ, μετά το επεισόδιο αυτό και ευχαρίστησε τη Μυστική Υπηρεσία για την προστασία που παρέχει στον πρόεδρο και την οικογένειά του. «Δεν γνωρίζουμε αν αυτό το άτομο ήταν ο ιθύνων νους, αν ήταν ψυχικά διαταραγμένος ή τι ήταν ακριβώς», είπε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.
Οι απόπειρες κατά του ΤραμπΟ Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος σε δύο απόπειρες δολοφονίας κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.
Τον Ιούλιο 2024, σφαίρα τον βρήκε στο αυτί σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια. Ενας θεατής σκοτώθηκε.
Δύο μήνες αργότερα, έγινε στόχος σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.
Η Μυστική Υπηρεσία είχε δεχθεί δριμεία κριτική και τις δύο φορές.
Οι ΗΠΑ έχουν περισσότερα ιδιωτικά όπλα από κατοίκους: ένας ενήλικας στους τρεις κατέχει τουλάχιστον ένα όπλο και ένας ενήλικας στους δύο ζει σε νοικοκυριό όπου υπάρχει τουλάχιστον ένα όπλο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα