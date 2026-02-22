Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Πράκτορες σκότωσαν οπλισμένο άνδρα που προσπάθησε να εισχωρήσει στην περίμετρο ασφαλείας του θέρετρου Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στην Ουάσινγκτον
Η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα ηλικίας περίπου 20 ετών ο οποίος επιχείρησε να εισέλθει παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του θερέτρου του Ντόναλντ Τραμπ Μαρ-α-Λάγκο στο Δυτικό Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.
Ο Τραμπ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ουάσινγκτον.
Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των υψηλών πολιτικών προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ότι ο άνδρας, ηλικίας περίπου 20ετών, ο οποίος είχε εισέλθει παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας της κατοικίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ήταν ένοπλος.
«Ενοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε (...) αφού εισχώρησε παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του Μαρ-α-Λάγκο νωρίς σήμερα το πρωί», ανέφερε μέσω του Χ ο Αντονι Γκουλιέλμι.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) February 22, 2026
The Secret Service has killed an armed man at Mar-a-Lago pic.twitter.com/VKCKe9PJuw
NEW: Sheriff's department shows a photo of the shotgun and gas can recovered from the man who was killed after allegedly breaching the secure perimeter at President Trump’s Mar-a-Lago estate.— Fox News (@FoxNews) February 22, 2026
“Fortunately, nobody was in jeopardy inside because of the quick action that was taken… pic.twitter.com/srH6JoUmoA
🚨 BREAKING: An armed man was shot and killed by U.S. Secret Service agents and Palm Beach County deputies after breaching the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. pic.twitter.com/lWe5R0tGLi— Breaking911 (@Breaking911) February 22, 2026
