Πράκτορες σκότωσαν οπλισμένο άνδρα που προσπάθησε να εισχωρήσει στην περίμετρο ασφαλείας του θέρετρου Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στην Ουάσινγκτον

Η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα ηλικίας περίπου 20 ετών ο οποίος επιχείρησε να εισέλθει παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του θερέτρου του Ντόναλντ Τραμπ Μαρ-α-Λάγκο στο Δυτικό Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο Τραμπ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ουάσινγκτον.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των υψηλών πολιτικών προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ότι ο άνδρας, ηλικίας περίπου 20ετών, ο οποίος είχε εισέλθει παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας της κατοικίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ήταν ένοπλος.

«Ενοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε (...) αφού εισχώρησε παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του Μαρ-α-Λάγκο νωρίς σήμερα το πρωί»,  ανέφερε μέσω του Χ ο Αντονι Γκουλιέλμι.



