Η Σομαλιλάνδη έτοιμη να παραχωρήσει στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση στα ορυκτά της και στις στρατιωτικές βάσεις της

Η Σομαλιλάνδη κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, την εποχή που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος του Σιαντ Μπάρε