Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα σε επίθεση σε πάρκο στο Μεξικό

Ένας νεκρός και τουλάχιστον 8 παιδιά τραυματίες είναι ο απολογισμός από επίθεση που σημειώθηκε σε ένα πάρκο στην πολιτεία Γκουαναχανάτο, στο κεντρικό Μεξικό
σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Η επίθεση, που διαπράχθηκε το βράδυ της Τρίτης και στοίχισε τη ζωή σε έναν 36χρονο άνδρα. Η κυβερνήτης της Γκουαναχουάτο, Λιμπία Ντενίζ Γκαρσία κατήγγειλε στο Χ μια πράξη «απολύτως απαράδεκτη
», η οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν «μικρά κορίτσια, αγόρια και έφηβοι
».
Τον περασμένο μήνα, 11 άτομα σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση
σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη Σαλαμάνκα, σε άλλη περιοχή του Γκουαναχουάτο.
Και τον Ιούνιο του περασμένου έτους, 11 άτομα σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν σε πυροβολισμό σε γειτονιά της πόλης Ιραπουάτο.
Η πολιτεία είναι επίσης θέατρο συχνών ανακαλύψεων ανθρώπινων μελών σε πλαστικές σακούλες.
Μεγάλο μέρος της βίας στο Γκουαναχουάτο συνδέεται με τη σύγκρουση μεταξύ της συμμορίας Santa Rosa de Lima και του καρτέλ Jalisco New Generation, ενός από τα πιο ισχυρά στη Λατινική Αμερική.