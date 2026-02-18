Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα σε επίθεση σε πάρκο στο Μεξικό
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Επίθεση

Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα σε επίθεση σε πάρκο στο Μεξικό

Τον περασμένο μήνα, 11 άτομα σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου

Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα σε επίθεση σε πάρκο στο Μεξικό
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας νεκρός και τουλάχιστον 8 παιδιά τραυματίες είναι ο απολογισμός από επίθεση που σημειώθηκε σε ένα πάρκο στην πολιτεία Γκουαναχανάτο, στο κεντρικό Μεξικό σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η επίθεση, που διαπράχθηκε το βράδυ της Τρίτης και στοίχισε τη ζωή σε έναν 36χρονο άνδρα. Η κυβερνήτης της Γκουαναχουάτο, Λιμπία Ντενίζ Γκαρσία κατήγγειλε στο Χ μια πράξη «απολύτως απαράδεκτη», η οποία, σύμφωνα με την ίδια, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν «μικρά κορίτσια, αγόρια και έφηβοι».

Τον περασμένο μήνα, 11 άτομα σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη Σαλαμάνκα, σε άλλη περιοχή του Γκουαναχουάτο.

Και τον Ιούνιο του περασμένου έτους, 11 άτομα σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν σε πυροβολισμό σε γειτονιά της πόλης Ιραπουάτο.

Η πολιτεία είναι επίσης θέατρο συχνών ανακαλύψεων ανθρώπινων μελών σε πλαστικές σακούλες.

Μεγάλο μέρος της βίας στο Γκουαναχουάτο συνδέεται με τη σύγκρουση μεταξύ της συμμορίας Santa Rosa de Lima και του καρτέλ Jalisco New Generation, ενός από τα πιο ισχυρά στη Λατινική Αμερική.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης