Η Γερμανία ζητά την απελευθέρωση δημοσιογράφου της DW που συνελήφθη για «προσβολή» του Ερντογάν και «ψευδείς ειδήσεις» στην Τουρκία
«Η Deutsche Welle και οι υπάλληλοί της πρέπει να μπορούν να εργάζονται ελεύθερα και να κάνουν ανεξάρτητα ρεπορτάζ στην Τουρκία», τόνισε ο υφυπουργός Πολιτισμού, Βόλφραμ Βάιμερ
Την απελευθέρωση δημοσιογράφου της Deutsche Welle, Αλιτζάν Ουλουντάγκ, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (20/2) για «προσβολή του προέδρου» και «διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών»στην Τουρκία, ζητά η κυβέρνηση της Γερμανίας.
Ειδικότερα, ο υφυπουργός Πολιτισμού, Βόλφραμ Βάιμερ, «καλεί την τουρκική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι ο Αλιτζάν Ουλουντάγκ θα απελευθερωθεί αμέσως. Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα», ενώ χαρακτήρισε τις κατηγορίες που διατύπωσαν οι τουρκικές αρχές ως «αβάσιμες».
Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σεμπάστιαν Χίλε, μετέφερε την ανησυχία της κυβέρνησης και αναφέρθηκε στη σημασία του σεβασμού της ελευθερίας των ΜΜΕ.
«Η γερμανική κυβέρνηση ανησυχεί βαθιά για αυτήν την κατάσταση. Η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία της έκφρασης είναι απαραίτητοι ακρογωνιαίοι λίθοι των δημοκρατικών κοινωνιών. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να εκτελούν το έργο τους ελεύθερα και χωρίς φόβο αντιποίνων. Αυτό ισχύει φυσικά και στην Τουρκία», επεσήμανε ο κ. Χίλε.
Επιπλέον, σημείωσε ότι η κατάσταση σχετικά με την ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία αποτελεί «θέμα διεθνούς ανησυχίας» εδώ και χρόνια.
Σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε πως «έχουν ιδιαίτερη σημασία η προστασία των επαγγελματιών των ΜΜΕ και η νόμιμη διαδικασία» και η γερμανική κυβέρνηση «θα το υποστηρίξει αυτό σθεναρά».
Την άμεση απελευθέρωση του δημοσιογράφου ζητά και η Deutsche Welle, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες εναντίον του προέρχονται από άρθρο που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος στο X πριν από ενάμιση χρόνο, στο οποίο επέκρινε τα μέτρα που έλαβε η τουρκική κυβέρνηση για την απελευθέρωση υπόπτων μαχητών της τζιχαντιστικής πολιτοφυλακής Ισλαμικό Κράτος (IS), ενώ κατηγορούσε την τουρκική κυβέρνηση και για διαφθορά.
Η DW ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος συνελήφθη χθες το βράδυ «μπροστά στα μάτια μελών της οικογένειάς του» από περίπου «τριάντα αστυνομικούς», ενώ «το σπίτι του ερευνήθηκε» και «υλικό πληροφορικής κατασχέθηκε».
Der DW-Korrespondent Alican Uludağ wurde in der Türkei offenbar vor den Augen seiner Kinder von 30 Polizisten abgeführt. Nun hat die Staatsanwaltschaft ihn befragt. Die Bundesregierung fordert die sofortige Freilassung. https://t.co/MKntYdjxWK— DER SPIEGEL (@derspiegel) February 20, 2026
