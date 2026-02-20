Συνελήφθη στην Άγκυρα δημοσιογράφος της Deutsche Welle για «προσβολή» του Ερντογάν και «ψευδείς ειδήσεις»

Η εισαγγελία Κωνσταντινούπολης κάνει λόγο για αναρτήσεις στο X – Η DW χαρακτηρίζει τις κατηγορίες «ανυπόστατες» και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή του