«Τώρα είναι αυτός που ιδρώνει»: Τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου

Κρατήθηκε για περίπου 10 ώρες και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς απαγγελία κατηγοριών, αλλά παραμένει υπό έρευνα - Η σύλληψη θεωρείται πρωτοφανής για σύγχρονο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και έχει προκαλέσει διεθνή αίσθηση